"Два нарцисса": Цымбалюк показался с известным актером-предателем

Актеры решили отреагировать на критику с юмором

Похоже, Тарас Цымбалюк решил ответить на критику с юмором. Актер опубликовал совместное фото со своим коллегой Владимиром Ращуком, а подпись к кадру получилась довольно самоиронической.

На снимке, опубликованном в Instagram-stories мужчины позируют в спортзале перед зеркалом. Сверху красуется фраза: "Встретились два нарцисса" из смеющейся эмодзы.

Судя по всему, оба актера решили обыграть ярлык, который в последнее время активно гуляет по сети. И если еще несколько месяцев назад подобная подпись могла бы удивить поклонников, то теперь она скорее выглядит как шутка над самими собой.

Тарас Цымбалюк и Владимир Ращук. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Особенно учитывая, что в последнее время и Цымбалюк, и Ращук оказались в эпицентре обсуждений. Звезда "Холостяка" после шоу неоднократно сталкивалась с критикой в соцсетях. Часть зрителей упрекала его за поведение и отношение к участницам, а в комментариях появлялись упоминания о "нарциссизме".

Тем временем Владимир Ращук недавно оказался в более серьезном скандале. После его откровенного признания о том, что он ушел из семьи, когда жена ждала ребенка, в сети поднялась волна возмущения. Сама экс-жена рассказала о его изменах во время ее беременности и после. В Threads пользователи массово критиковали актера, а его репутация сильно пошатнулась.

Ранее Телеграф рассказывал, что бывшая жена Ращука назвала причину, почему его не было на крещении сына. Сам Владимир уверял, что ничего не знал об этом событии.