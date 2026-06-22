Цымбалюк и Кузнецова снова вместе: звезды "Любовь и пламя" объявили о долгожданном финале

Актеры играли пару в сериале

Слухи о возможном романе между Тарасом Цымбалюком и Екатериной Кузнецовой не утихают уже не первый месяц. И пока поклонники внимательно следят за каждым появлением актеров, звезды снова объединились в одном проекте. Стало известно, что съемки второго сезона завоевавшего любовь украинских зрителей сериала "Любовь и пламя", официально завершились.

Об этом сообщил сам Тарас Цымбалюк – один из главных актеров проекта — на своей странице в Инстаграм. Звезда поделился эмоциями после окончания работы над продолжением фильма и признался, что этот проект стал для него особенным.

По словам артиста, съемочная команда пережила вместе немало испытаний. Актеры и создатели сериала работали в сложных условиях, шутили, недосыпали, репетировали и буквально жили новыми сериями.

Для поклонников сериала еще одной приятной новостью стало возвращение Екатерины Кузнецовой. Актриса снова появится на экране вместе с Тарасом Цымбалюком.

Тарас Цымбалюк и Екатерина Кузнецова. Фото: zirky.com.ua

Именно эта экранная пара, чьи отношения в кадре только зарождались, очень нравилась зрителям. Пользователи не раз приписывали артистам романтические отношения не только в кадре, но и в жизни, хотя сами знаменитости эти слухи не подтверждали.

Тарас Цымбалюк и Екатерина Кузнецова. Фото: кадр из сериала "Любовь на пламя"

Приятной новостью для фанатов стало и то, что во втором сезоне появится Антонина Хижняк. Однако, какую роль играет актриса, пока не известно.

Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Тарас Цымбалюк на съемках "Любовь и пламя". Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Цымбалюк показался с известным актером-предателем. Актер сам окрестил себя нарциссом.