Цымбалюк и Кузнецова снова вместе: звезды "Любовь и пламя" объявили о долгожданном финале
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Актеры играли пару в сериале
Слухи о возможном романе между Тарасом Цымбалюком и Екатериной Кузнецовой не утихают уже не первый месяц. И пока поклонники внимательно следят за каждым появлением актеров, звезды снова объединились в одном проекте. Стало известно, что съемки второго сезона завоевавшего любовь украинских зрителей сериала "Любовь и пламя", официально завершились.
Об этом сообщил сам Тарас Цымбалюк – один из главных актеров проекта — на своей странице в Инстаграм. Звезда поделился эмоциями после окончания работы над продолжением фильма и признался, что этот проект стал для него особенным.
По словам артиста, съемочная команда пережила вместе немало испытаний. Актеры и создатели сериала работали в сложных условиях, шутили, недосыпали, репетировали и буквально жили новыми сериями.
Для поклонников сериала еще одной приятной новостью стало возвращение Екатерины Кузнецовой. Актриса снова появится на экране вместе с Тарасом Цымбалюком.
Именно эта экранная пара, чьи отношения в кадре только зарождались, очень нравилась зрителям. Пользователи не раз приписывали артистам романтические отношения не только в кадре, но и в жизни, хотя сами знаменитости эти слухи не подтверждали.
Приятной новостью для фанатов стало и то, что во втором сезоне появится Антонина Хижняк. Однако, какую роль играет актриса, пока не известно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Цымбалюк показался с известным актером-предателем. Актер сам окрестил себя нарциссом.