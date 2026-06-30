В сеть "слили" видео с первой вечеринки нового "Холостяка"

На видео видно участницу и ее эффектное появление перед главным героем

Пока создатели нового сезона "Холостяка" держат подробности съемок в секрете, в сети уже начали появляться первые кадры со старта романтического реалити. Пользователь Threads стала свидетелем съемочного процесса и показала, как проходит знакомство главного героя с одной из участниц.

Девушка с ником you.rstsk опубликовала несколько видео и фото из локации, где, похоже, происходили съемки в первый вечер. На кадрах виден длинный белый лимузин на ухоженной территории загородного комплекса — именно в такой атмосфере традиционно проходит первая вечеринка "Холостяка".

Также автор показала момент, когда одна из участниц знакомится с Вячеславом Кравцовым. На видео девушка выходит из лимузина, после чего достает красную дорожку, собственноручно расстилает ее перед собой и шагает ею навстречу главному герою.

Девушка, собственно "слившая" кадры с первой вечеринки, не рассказала, почему находилась на съемках реалити. Она лишь оставила краткую подпись: "Нахожусь на съемках "Холостяка 😅". Вероятно, она является участницей нового сезона. К слову, по той же локации она опубликовала фото на своей странице в Инстаграмм.

Вероятна участница нового "Холостяка". Фото: instagram.com/you.rstsk

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Главным героем 15-го сезона романтического реалити стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Спортсмен — многократный игрок национальной сборной Украины, выступал в сильнейших чемпионатах Европы и даже играл в НБА.

Создатели проекта уже анонсировали, что премьера нового сезона состоится осенью 2026 года. Пока команда активно работает над съемками, а подробности об участницах и развитии событий традиционно держат в тайне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый "холостяк" Кравцов показал свою дочь. Мелиссу спортсмен воспитывает вместе с бывшей женой, вице-мис Украина-2015 Элиной Руденко.