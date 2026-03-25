Жених-военный Леси Никитюк неожиданно показался с костылем (фото)

Мужчина появился в приемном отделении

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк два года назад перестала скрывать свои отношения с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Теперь мужчина заставил своих подписчиков поволноваться. Возлюбленный телезвезды опубликовал кадр из больницы.

В среду, 25 марта, Дмитрий поделился в сторис своего Instagram новой фотографией. На снимке мужчина запечатлен в приемном отделении вместе со своим побратимом, лицо которого скрыто. Сидя на диване, избранник ведущей держит в руке костыль.

Никаких подробностей о своем состоянии или причинах обращения к медикам Дмитрий сообщать не стал, оставив кадр с лаконичным обращением: "Спецназ работает крепко". Также вероятно, что врачебная помощь понадобилась не самому Бабчуку, а его знакомому.

Напомним, что о романе 38-летней теледивы с военным, который младше ее на девять лет, стало известно осенью 2024 года. До этого Никитюк лишь интриговала поклонников появлением нового мужчины в ее жизни. С тех пор пара изредка радует фолловеров совместными снимками, стараясь не афишировать подробности личной жизни.

В прошлом году ведущая впервые стала мамой — она с Дмитрием стали родителями сына Оскара. До самого рождения ребенка Леся держала свою беременность в тайне и не комментировала слухи, время от времени появлявшиеся в СМИ.

