Бывшая жена Потапа показала их общего сына. Он учится в престижной школе, но не в Украине

Обучение в элитном заведении требует полмиллиона в год

Бывшая жена рэпера Потапа, известный украинский продюсер Ирина Горовая, поделилась редким кадром с их общим сыном Андреем. Парень учится в Великобритании.

Новое фото подросшего Андрея появилось на странице Ирины в Threads. "Поймала", — в шутку подписала кадр Горовая.

Как сейчас выглядит сын Потапа и Ирины Горовой: фото

Ирина Горовая с сыном

Пока Алексей Потапенко во время войны находится за границей, его 17-летний сын также обустраивает жизнь в Европе. Сейчас молодой человек получает образование в ACS International School Cobham — престижной британской школе недалеко от Лондона, с программами IB и AP. Она известна стабильно высокими академическими результатами. Кампус оснащен современной спортивной и творческой инфраструктурой, а выпускники регулярно поступают в ведущие университеты мира. По оценке инспекторов ISI, школа получила высшую категорию — "Excellent".

Стоимость обучения там стартует от 9600 фунтов стерлингов в год, что в эквиваленте составляет около 565 тысяч гривен, рассказывала Горовая. По ее словам, Андрей отлично адаптировался к новой среде.

Несмотря на успехи в учебе, парень скучает по родному дому. По словам звездной матери, Андрей чувствует ностальгию по Украине, друзьям и семье. Продюсер выразила надежду, что после окончания учебы сын обязательно вернется на родину, чтобы реализовать полученные знания и навыки во благо Украины.

