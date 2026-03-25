Бывшая звезда "Дизель Шоу" показала своего единственного сына от экс-мужа
Мальчику уже 8 лет
Известная украинская актриса и экс-участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко порадовала подписчиков редкими кадрами из своей семейной жизни. Артистка, обычно держащая личное закрытым от лишних глаз, на этот раз сделала исключение.
В своих сториз в Instagram звезда опубликовала короткое видео со своим единственным сыном Тамерланом. На кадрах видно, как парень подрос и стал еще больше похож на свою звездную маму. В октябре прошлого года мальчику исполнилось 8 лет.
Актриса с иронией подписала ролик, намекая на удивительное сходство ребенка с ней. "Когда вишенка точно недалеко от яблоньки", — отметила Глущенко.
У украинской актрисы есть один сын — Тамерлан, который родился 4 октября 2017 года. Отцом ребенка является Олег Збаращук, продюсер музыкальной группы "ТИК" и бывший концертный директор "Дизель Шоу". Любопытно, что сначала мальчика назвали Тимуром, но через месяц родители официально сменили имя на Тамерлан.
Яна редко делится жизнью сына в соцсетях и приучает его к спорту, в частности, футболу. Мальчик активно проявляет талант вратаря.
Напомним, что мужем украинской актрисы был продюсер Олег Збаращук. В ноябре 2024 года пара официально объявила о разводе после девяти лет отношений.
По словам Глущенко, решение было общим, сознательным и спокойным, без измен или громких скандалов. Экс-супруги сохранили нормальные отношения ради воспитания ребенка.
После разрыва Яна отметила, что они цивилизованно поделили имущество, в том числе совместный дом под Киевом площадью 360 кв. м, приобретенный в 2019 году.
Со Збаражчуком актриса "Дизель Шоу" была замужем с 2017 года.