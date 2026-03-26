Известная украинская актриса сыграла в сериале о Гарри Поттере? Интересное сходство заметили в сети (фото)

Звезда "Леси + Ромы" могла бы сыграть злую тетю "мальчика со шрамом"

На днях сеть потряс первый трейлер долгожданного сериала по вселенной "Гарри Поттера" от HBO. Однако внимание украинских фанатов приковал не сам сюжет, а неожиданное "лицо" в кадре.

Пользователи заметили, что актриса, исполняющая роль тети Петунии Дурсли, как две капли воды похожа на звезду украинского кино и сериала "Леся + Рома" — Ирму Витовскую. Волну обсуждений запустило сообщество "Перша приватна мемарня" в Threads.

Авторы потроллили подписчиков, выдав невероятное сходство за свершившийся факт: якобы украинская звезда действительно покоряет Голливуд в роли строгой родственницы "мальчика со шрамом".

Петунию Дурсли сыграла украинка Ирма Витовская, известная благодаря популярному когда-то сериалу "Леся + Рома". Это дебютная роль актрисы за границей. Сама Ирма является древней фанаткой Гарри Поттера и часто читает книги о волшебнике своим детям шутят в Threads

Кто на самом деле сыграл злую тетю Гарри Поттера?

Несмотря на сбивший многих с толку визуальное сходство, роль Петунии Дурсли досталась британской актрисе Бел Паули. Она хорошо известна зрителям по роли Дейзи Миллер в телесериале "Секретные агенты" и работе в проекте "Утреннее шоу". В фильме сестру матери "мальчика со шрамом" играла ирландка Фиона Шоу.

Петунию Дурсли, которую когда-то играла Фиона Шоу, воплотила Бел Паули

Реакция сети

Украинцы в комментариях разделились на тех, кто мгновенно поверил об "украинцах в Хогвартсе", и на тех, кто нашел других "двойников". К примеру, из юмористического проекта "Дизель Шоу".

"Я, бляха, реально поверил))" — пишет один из пользователей.

"Ну вот, а я поверила и успела порадоваться за украинскую актрису 😔" — бедствуют в комментариях.

"О таком сарказме нужно предупреждать))" — отмечают поклонники сериала.

"Не обманывайте, все знают, что это Яна из дизелей" — шутят другие, намекая на сходство персонажа с актрисой Яной Глущенко.

