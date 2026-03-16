Блогерша Квиткова показала, как изменился ее сын от экс-"Холостяка" — засветился и звездный отчим (фото)

Блогерша показала, как они проводят вместе выходной

Известная украинская блогерша Дарья Квиткова, которой осенью сделал предложение футболист Владимир Бражко, поделилась новыми кадрами со своим сыном от телеведущего Никиты Добрынина. В сторис она показала, как подрос Лев, а также неожиданно "засветился" и нынешний избранник блогерши.

В Инстаграм Квиткова опубликовала несколько моментов из семейного выходного. Сначала блогерша рассказала, что ее сын побывал в парикмахерской — мальчик сделал новую стрижку. Вместе с ним в салон пошел и Бражко.

Этим их общий день не ограничился. После визита к парикмахеру они отправились в планетарий. Квиткова показала несколько кадров из прогулки и призналась, что семья решила провести выходной вместе. Маленькому Льву понравился просмотр о динозаврах.

Сын Даши Цветочной Лев. Фото: instagram.com/kvittkova/

Сын Даши Цветочной Лев. Фото: instagram.com/kvittkova/

Сын Даши Цветочной Лев и Владимир Бражко. Фото: instagram.com/kvittkova/

Напомним, Даша Квиткова стала известна после участия в романтическом шоу "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Пара поженилась в 2020 году, а уже через год у них родился сын Лев. Однако позже супруги сообщили о разводе.

После разрыва блогерша строила карьеру, а через некоторое время стали ходить слухи о ее отношениях с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Они постепенно стали появляться вместе в соцсетях, а затем подтвердили роман. Сейчас Квиткова все чаще делится кадрами совместной жизни, и, похоже, Бражко находит общий язык с ее сыном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сын Виктора Павлика наделал беды молодой жене певца. Впрочем, к баловству сына Екатерина относится довольно легко и с юмором.