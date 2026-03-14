Без зашкваров и скандалов? В сети показали украинских звезд, у которых никогда не было хейтеров (фото)

В списке оказались известные стендап-комики

Многие украинские артисты регулярно оказываются в центре внимания из-за скандалов и становятся объектами жесткой критики. Но есть звезды, которым удается сохранить чистую репутацию и не столкнуться с волной хейта.

В Threads показали артистов, которые, по мнению пользователей, пока остаются вне скандалов и зашкваров. В их числе оказались популярные комики.

У каких украинских артистов нет хейтеров?

Автор публикации в сети показала фотографии известных украинских комиков — Артема Дамницкого, звезды шоу "Ветераны космических войн", и Романа Мищерякова из "Лиги смеха". В посте украинка отметила, что "не существует медийного человека, у которого не было бы хейтеров", но эти артисты, по ее мнению, пока остаются вне потока критики.

Артем Дамницкий и Роман Мищеряков

В комментариях пользователи поддержали это мнение, подчеркнув, что комики действительно пользуются популярностью и не были замешаны в скандалах:

"Любимчики мои";

"Две бусинки";

"Я когда-то пришла на стендап, и пан с первого фото искал мне стул, чтобы я могла сесть";

"Дамницкий — это любовь".

Кроме того, в обсуждении фанаты отметили, что в этот список можно добавить и других артистов, например, Романа Щербана, Ивана Люленова и Василия Байдака:

"А как же Роман Щербан?",

Роман Щербан

"А где Павел Остриков и Василий Байдак?";

"Я бы еще добавила Веню, Курана и Павла Пинчука".

"Телеграф" писал ранее, что Ольгу Сумскую захейтили в сети за фото со скандальной блогершей. Мы узнали детали.