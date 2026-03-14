Без зашкварів та скандалів? У мережі показали українських зірок, які ніколи не мали хейтерів (фото)

У списку опинилися відомі стендап-коміки

Багато українських артистів регулярно опиняються в центрі уваги через скандали і стають об’єктами жорсткої критики. Але є зірки, яким вдається зберегти чисту репутацію та не зіткнутися з хвилею хейту.

У Threads показали артистів, які, на думку користувачів, поки що залишаються поза скандалами та зашкварами. Серед них виявилися популярні коміки.

Які українські артисти не мають хейтерів?

Авторка публікації в мережі показала фотографії відомих українських коміків — Артема Дамницького, зірки шоу "Ветерани космічних воєн", та Романа Міщерякова з "Ліги сміху". У посту українка зазначила, що "не існує медійної людини, яка не мала б хейтерів", але ці артисти, на її думку, поки що залишаються поза потоком критики.

Артем Дамницький та Роман Міщеряков

У коментарях користувачі підтримали цю думку, наголосивши, що коміки дійсно користуються популярністю і не були причетні до скандалів:

"Любимчики мої";

"Дві бусінки";

"Я колись прийшла на стендап, і пан із першого фото шукав мені стілець, щоб я могла сісти";

"Дамницький — це любов".

Крім того, в обговоренні фанати зазначили, що до цього списку можна додати й інших артистів, наприклад Романа Щербана, Івана Люленова та Василя Байдака:

"А як же Роман Щербан?",

Роман Щербан

"А де Павло Остріков та Василь Байдак?";

"Я б ще додала Веню, Курана та Павла Пінчука".

