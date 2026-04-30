Икра форели за 250 гривен и креветки со скидкой 33%: "АТБ" снизил цены в рыбном отделе

Марина Ищенко
Автор
На товарах можно сэкономить приличную сумму
На товарах можно сэкономить приличную сумму. Фото Коллаж "Телеграф"

Успейте закупиться деликатесами, акция длится ограниченное время

Сеть супермаркетов "АТБ" объявила об очередной волне выгодных скидок. В этот раз под акционные предложения оказались популярные товары из категории морепродуктов и закусок.

"Телеграф" исследовал цены. Мы расскажем, сколько можно сэкономить.

Согласно актуальным данным, наибольшее внимание привлекают следующие позиции:

  • Икра Norven лососевая форели (80 г): настоящий деликатес стал доступнее. Новая цена составляет 254,90 грн, тогда как старая стоимость достигала 425,50 грн. Максимальная скидка — минус 40%.
  • Креветки Norven Vannamei варено-мороженые (700 г): большая упаковка морепродуктов сейчас стоит 197,90 грн. вместо предыдущих 298,70 грн. (экономия 33% ).
  • Крабовые палочки "Своя линия" (500 г): большая полукилограммовая пачка замороженных крабовых палочек (производства Литва) предлагается по цене 89,90 грн (старая цена — 129,90 грн, скидка 30% ).
  • Паста с кальмаром и креветками "Своя линия" (160 г): легкая закуска в банке теперь стоит всего 33,90 грн, вместо 54,80 грн (скидка 38% ).
  • Крабовые палочки "Своя линия" (250 г): меньший формат упаковки также подвергся акции — 48,90 грн вместо 69,90 грн (скидка 30% ).

Если вы положите в корзину этот набор продуктов, общая сумма экономии составит: 353,30 грн. Такие скидки позволяют покупателям приобрести качественные продукты морского происхождения по более привлекательным ценам.

Напомним, что акционные цены актуальны только неделю — с 29 апреля по 6 мая.

