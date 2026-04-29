Колбаса "Докторская" и Салями подешевели на 40%: в "АТБ" действуют весенние скидки на мясные изделия

В сети супермаркетов "АТБ" обновили ценники на популярные позиции мясного отдела. Наибольшие скидки действуют на продукцию своих торговых марок и известных брендов.

"Телеграф" исследовал цены. Этот материал поможет существенно сэкономить при ежедневных покупках.

Что можно купить в мясном отделе на скидках

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Докторская ДСТУ (550 г) сейчас стоит 111,90 грн вместо 187,80 грн. Скидка составляет -40% .

Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Салями Болгарская с/у предлагается по цене 326,89 грн/кг , тогда как старая цена составляла 547,99 грн. Это также выгода в -40% .

Сосиски "Мясная лавка/Своя линия" Докторские Фирменные (330 г) обойдутся покупателями в 59,90 грн вместо 92,50 грн. На этот товар действует скидка –35% .

Колбаса "Добров Салями Премиум" н/к (320 г) теперь стоит 115,90 грн. Раньше ее цена была 174,50 грн, что соответствует скидке -33%.

Почему "АТБ" вдруг так щедро снижает цены

Большие скидки в супермаркетах – это не благотворительность. Маркетолог Владимир Полищук объяснил изданию, как действительно устроен этот механизм.

По словам эксперта, скидки до 50% — это, прежде всего, "трафикогенерирующий" инструмент. Цель – привлечь покупателя в магазин. Человек приходит за акционным товаром, а по дороге берет еще десяток позиций без дисконта. Именно на них магазин и зарабатывает.

Скидку может инициировать не только магазин, но и производитель. Если у производителя упали продажи или нужно уволить склад перед новой партией, он сам идет на переговоры с сетью и предлагает разделить расходы на акцию. Обе стороны выиграют: магазин получает трафик, производитель – оборот товара.

Частный случай — товары с коротким сроком годности. Такие позиции выставляют поближе к покупателю на полке и дают скидку. Маркетолог подчеркивает: лучше вернуть хоть какие-то средства, чем списать товар в ноль.

