Скидки до -60%: в "Сільпо" подешевел популярный кофе и соки Galicia
Предложения актуальны ограниченное время
Сеть супермаркетов "Сільпо" запустила волну скидок, которая особенно порадует любителей бодрых язв и полезных напитков. В этот раз под акционный "ценопад" попал широкий ассортимент молотого кофе и фруктовых соков прямого отжима.
"Телеграф" изучил цены. Мы расскажем, сколько можно сэкономить.
Наиболее ощутимо ценники "похудели" в отделе кофе. Поклонники крепких напитков могут приобрести продукцию известных брендов со скидкой до 60%:
- Jacobs Espresso Gold Kronung (молотая, 200 г) – теперь стоит 149 грн вместо 369 грн (скидка -60%).
- Buco Colombian Blend (молотая, 200 г) – акционная цена составляет 164 грн (предыдущая цена 344 грн, -52%).
- "Венский кофе" Львовская утренняя (250 г) — предлагается за 129 грн (вместо 279 грн, -54%).
- Для любителей быстрого приготовления: растворимый кофе Nescafe Espresso (100 г) доступен за 259 грн (-42%).
- Сок Galicia томатный с морской солью (1 л) – скидка -36% (старая цена 93.49 грн).
- Сок Galicia яблочный прямого отжима (1 л) – скидка -36% (старая цена 93.49 грн).
- Сок Galicia яблочно-морковный (1 л) – скидка -39% (старая цена 99.00 грн).
- Напиток сокосодержащий Schweppes Original Bitter Lemon (1 л) – по цене 30.99 грн (-39%).
- Энергетический напиток Pit Bull Exotic (0.5 л) – за 22.99 грн (-43%).
- Набор черного чая Basilur Earl Grey Assorted (20 пак.) — за 84.99 грн (-43%).
Согласно условиям акции "Цена недели", такие предложения обычно действуют в течение ограниченного времени или до окончания товарных запасов.
