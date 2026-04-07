В "Сильпо" обвалилась цена на популярное масло: даже в "АТБ" оно на 48 грн дороже

В украинских супермаркетах зафиксировали значительную разницу в цене на сливочное масло популярного бренда. В одной из торговых сетей стоимость пачки существенно снизилась, в то время как в других магазинах этот же товар стоит гораздо дороже.

Об этом сообщает "Телеграф". Мы провели мониторинг цен в самых крупных ритейлерах страны.

Речь идет о Масло Яготинское Экстра сладкосливочное 82.5% (180 г). Как выяснилось, выгоднее всего этот продукт сейчас покупать в сети "Сильпо", где пачка стоит всего 79,99 грн.

Сколько стоит масло в других супермаркетах

Для сравнения, в сети "Фора" за аналогичный товар просят 132 грн, что на 52 гривны дороже.

Существенно выше цена и в других популярных супермаркетах. Так, в магазинах "Ашан" масло продается по 128,40 грн.

А в сети "АТБ" его стоимость составляет 125,40 грн.

Несколько более низкую цену предлагает "Novus", где пачка масла обойдется в 89,99 грн, однако это все равно дороже, чем у "Сильпо".

Таким образом, разница в цене на одну и ту же позицию между магазинами достигает более 50 гривен, что позволяет существенно сэкономить, выбрав правильное место для закупки.

