Экономия до 250 грн: "АТБ" переписал ценники на колбасу и сыр к пасхальному столу

Самая крупная акция проходит на мясные продукты

С 8 апреля в супермаркетах "АТБ" стартовали новые скидки на колбасные изделия и сыры, которые позволяют покупателям существенно сэкономить на покупках к Пасхе. В рамках акции цены на популярные товары снизились на 35-40 %.

Скидки будут действовать до 14 апреля включительно. Об этом узнал "Телеграф" из рекламной газеты "АТБ".

В частности, колбаса "Салями Баварская" (1 кг) подешевела с 620,00 гривен до 370,89 гривны — экономия составляет почти 250 гривен. Колбаса "Баликовая" (500 г) теперь стоит 98,90 гривны вместо 165,00 гривны, что позволяет сэкономить более 65 гривен. Вареная колбаса "К пюрешке" (500 г) также продается со скидкой — 79,90 гривны вместо 133,00 гривны, то есть выгода составляет более 50 гривен.

Не менее выгодные предложения действуют и на сыр. Сыр "Комо" "Голландия" можно приобрести за 55,50 гривны вместо 85,90 гривны — экономия более 30 гривен. Сыр "Кантри" и "Традиционный" этого же бренда подешевел до 56,90 гривны с 87,90 гривны, что позволяет сэкономить около 31 гривен.

