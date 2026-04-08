Мир на пороге новых войн: известный миллиардер рассказал, каких конфликтов ждать в ближайшие 5 лет

Все движется к новому многополярному порядку

Текущие события на Ближнем Востоке являются всего лишь частью глобальной мировой войны, которая уже идет и точно не прекратится в ближайшие годы.

Об этом в большой статье пишет американский финансист и бизнесмен Рэй Далио. По его мнению, многие ожидают, что война не продлится долго и что после ее окончания мы вернемся к "нормальной" жизни.

"Хотя это звучит как преувеличение, факт в том, что мир взаимосвязан и уже охвачен несколькими военными конфликтами: война Россия–Украина–Европа–США, конфликт Израиль–Газа–Ливан–Сирия; война Йемен–Судан–Саудовская Аравия–ОАЭ с участием Кувейта, Египта, Иордании и других стран, война США–Израиль–СОАГ–Иран. Большинство этих войн затрагивают крупные ядерные государства. Кроме того, есть важные "невоенные" войны — торговые, экономические, технологические и геополитические — в которых участвуют многие страны", — отметил он.

В этом материале "Телеграф" выбрал главные тезисы автора, в которых он выразил всю суть глобальной проблемы в мире и размышлял о дальнейших перспективах.

Что происходит сейчас — главное:

Мир переживает взаимосвязанные конфликты. Речь идет, в том числе, и об экономических, торговых и технологических войнах.

Ключевые альянсы: Китай поддерживает Россию; Россия — Иран, Северную Корею и Кубу; США поддерживают Украину, Израиль и страны Азии. Эти блоки формируют линии будущей эскалации.

США — самое мощное государство, но их глобальная сеть обязательств и военных баз делает их уязвимыми сразу на ряде фронтов.

Что может ждать нас далее:

Конфликты могут стать более серьезными и расшириться на новые регионы, включая Азию и Южно-Китайское море.

Автор статьи Рэй Далио подчеркнул, что согласно историческим урокам, победа достигается способностью выдерживать долгие потери, а не только военной мощью.

"Китай вступил в Корейскую войну против США в то время, когда мощь Китая была ничтожна, а США были ядерной державой. Тогда Мао, по преданию, сказал: "Они не смогут убить нас всех", имея в виду, что враг не может победить, пока остаются те, кто продолжает сражаться. Уроки Вьетнама, Ирака и Афганистана очевидны", — пишет финансист.

Также он говорит, что в дальнейшем мир движется к новому многополярному порядку, в котором сила — это право, а не гарантированное доминирование одной державы.

Прогноз вероятных конфликтов в ближайшие пять лет:

Иран–США–Израиль — полномасштабная война, высокая вероятность

Украина–НАТО–Россия — вероятность составляет 30–40%

Тайвань–США–Китай — 30–40% (пик риска в 2028 году)

Северная Корея — 40–50% вероятности

Южно-Китайское море — около 30% вероятности

Вероятность хотя бы одного крупного конфликта — больше 50%

Финансист указывает на тот факт, что текущий этап соответствует "Большому циклу" мировой истории. Речь идет о том, что экономические, военные, технологические и социальные факторы взаимосвязаны, а события на одном фронте оказывают влияние на глобальный порядок.

Глобальная война. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Рэй Далио — кто он

Далио является глобальным макроинвестором с более чем 50-летним стажем. Он основал компанию Bridgewater Associates в своей двухкомнатной квартире в Нью-Йорке, которой руководил много лет, превратив её в крупнейший хедж-фонд в мире.

Он также является автором бестселлеров № 1 по версии New York Times: "Принципы: жизнь и работа", "Принципы для работы в условиях меняющегося мирового порядка", "Принципы для преодоления крупных долговых кризисов" и "Как страны разоряются: большой цикл".

В 1971 году он получил степень бакалавра финансов в Колледже им. К.У. Поста, а в 1973 году — степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. Он женат, имеет троих взрослых сыновей и пятеро внуков.

Активно занимается благотворительностью, проявляя особый интерес к исследованию океана и содействуя устранению отсутствия равных возможностей в образовании, здравоохранении и финансах.

Рэй Далио. Фото: facebook.com/raydalio

Слова Рэя Далио в вышеуказанной статье сейчас особенно громкие, поскольку что он заявляет, что текущие конфликты — не отдельные события (Иран, Израиль, Украина и т.д.), а часть ранней стадии мировой войны, которая может ддлиться годами. Он приводит в примеры исторические аналогии и экономические индикаторы, чтобы прогнозировать, что мир движется к многополярному порядку и к вероятной эскалации конфликтов.

То есть, по словам Далио, сейчас мы находимся на девятой фазе Большого цикла, когда в одно и то же время на нескольких театрах военных действий идут конфликты. Данная ситуация, по его мнению, все больше напоминает переход от предвоенного этапа к открытому столкновению — как в 1913–1914 и 1938–1939 годах.

