Чем обернется "перемирие" США и Ирана: есть три сценария

Энергетические рынки уже колеблются и адаптируются к событиям

После угроз Дональда Трампа устроить для Ирана настоящий ад ничего в итоге не произошло. И есть вероятность, что не произойдет и вовсе, поскольку Штаты поняли — игра не стоит свеч. Более того, между Ираном, Израилем и США установлено двухнедельное перемирие (которое, тем не менее, в сети уже спешат называть сорванным из-за серии обстрелов — в Иране на острове Лаван под удар попал нефтеперерабатывающий завод, после чего иранские ракеты атаковали Кувейт, Бахрейн и ОАЭ).

"Телеграф" обратился в экспертам, чтобы узнать их мнение о причине бездействия Трампа и о том, чего стоит ожидать дальше.

Как Иран и США пришли к вынужденному компромиссу

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в комментарии "Телеграфу" отметил, что отсутствие эскалации может быть связано с возможностью Ирана отвечать асимметрично. В частности, ранее Тегеран делал заявления о готовности нанести удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Это повлекло бы за собой долгосрочную дестабилизацию глобальных энергетических рынков и негативно сказалось бі на экономике Штатов.

Также сыграли немаловажную роль и внутриполитические факторы — в Соединенных Штатах произошел рост цен на топливо, а большая часть избирателей и вовсе против этого военного конфликта. На фоне этой ситуации в политических кругах пошли большие разногласия, включая обсуждение процедуры импичмента в отношении Трампа.

В общем-то, Трамп понял, что игра не стоит свеч. Иран оказался крепким орешком, и лучше — договариваться. И вот что мы наблюдаем на самом деле — Иран открыл Ормузский пролив, Иран закрыл пролив. Иран заставил США принять его 10 пунктов. То есть переговоры идут по 10 пунктам Ирана, а не по 15 пунктам США. И Иран показал, что он может играть в долгую говорит эксперт.

Требования Ирана к США. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

При этом, перемирие рассматривается как вынужденная мера для двух сторон. Для Тегерана продолжение конфликта сопряжено с разрушением инфраструктуры, усилением санкционного давления и угрозой экономического кризиса.

Один из главных моментов заключается в том, что Штаты не добились своей основной цели — смены политического режима в стране.

Ильгар Велизаде. Фото: Facebook

Немаловажной есть и роль Израиля в данной истории. Его попытки повлиять на стратегию США оказались ограниченными. В Вашингтоне дали понять, что не готовы идти на большие риски ради достижения целей Израиля.

Израиль в данном случае понял, что не хвост виляет собакой, а собака виляет хвостом. Попытка управлять поведением США в этих условиях оказалась абсолютно непродуктивной объяснил Велизаде.

Что касается ситуации на энергетических рынках, по словам эксперта, ожидается краткосрочная стабилизация в ближвйшие две недели, но при условии отсутствия новых инцидентов.

Рынки котировки нервничают не только когда война идёт или бомбы взрываются, а когда есть неопределённость говорит собеседник.

Дополнительным фактором остаётся ситуация вокруг России. Атаки по ее нефтяной инфраструктуре уже снизили её экспортные возможности. На восстановление объектов могут уйти месяцы, особенно учитывая участившиеся обстрелы.

Так, несмотря на временное снижение напряженности, ситуация все еще не находится на стабильном уровне и может измениться в любой момент, в зависимости от политических и военных решений.

Как перемирие ударило по нефти

Экс-нардеп Борислав Береза сказал "Телеграфу", что после заявления о временном перемирии рынки сразу отреагировали и цена на нефть упала на 15%.

Более того, эксперты считают, что этот тренд на падение цены будет продолжаться и ускорится после открытия Ормузского пролива. И этому радуются все, кроме России. В Роснефти, Лукойле и Газпроме разочарованы перемирием США и Ирана, потому что из-за этого не только цены на нефть, но и акции российских нефтегазовых компаний летят вниз объяснил он .

Также по словам Березы, несмотря на объявление временного перемирия, проблема никуда не пропала. По истечении двух недель Трампу необходимо будет принять решение, как выйти из этой войны с минимальными политическими потерями, которые будут иметь последствия в виде результатов на выборах в Палату представителей в ноябре этого года.

Борислав Береза. Фото: Facebook

И пока решения нет, несмотря на то, что даже Пекин уже кулуарно подключился к переговорам, потому что этот кризис заметно сказывается на экономике Китая. Иран понимает, что Трампу нужен выход и будет пытаться протянуть интересующие им условия, но вопрос в том, насколько Тегеран способен долго играть в эту игру и хватит ли у него ресурсов и партнеров для этого? Так что не стоит попадать в плен излишнего оптимизма высказал мнение бывший нардеп.

Дополнительным фактором давления становится региональная повестка. 21 апреля в Израиле ожидается визита Трампа на праздник Йом ха-Ацмаут. Это может говорить о неплохих перспективах, если не окончание войны, то хотя бы для более длительной "паузы в боевых действиях

Потому что президент США, бегущий в бомбоубежище под звук воздушной тревоги, будет выглядеть плохо и еще больше нанесет ущерб предвыборным рейтингам Республиканской партии и Трампа. А значит, к этому событию следует ожидать какого-нибудь решения подытожил Береза.

Три дальнейших сценария

Политолог, доктор философии в области социальных и поведенческих наук Андрей Рудык отметил в комментарии "Телеграфу", что объявление Трампа можно считать прекращением активной фазы военно-политического конфликта между Вашингтоном и его союзниками и Тегераном и его союзниками.

В то время как сам конфликт не исчерпан. По крайней мере, предмет конфликта не снят, не разрешен. В результате мы имеем дело с коротким перерывом и подготовкой следующего раунда. Более того, каковы гарантии, что кто-то из партнеров США или сам Иран не возобновит боевые действия. К примеру, в гибридном формате сказал он.

Андрей Рудык. Фото: Facebook

Эксперт выделил сразу несколько сценариев дальнейшего развития событий:

Стороны перейдут к гибридным формам ведения военно-политического конфликта : "случайные" и "нерегулярные" применения средств воздушного нападения через третьи стороны. Например, со стороны США – Израиль, аравийские монархии. Со стороны Ирана – шиитские группировки в Ираке, шиитские группировки в Ливане, Ансар Аллах (Зейдитское движение) в Йемене. При этом и Вашингтон, и Тегеран будут работать над отбеливанием себя и своих партнеров в глазах мусульманского мира. США – в контексте сотрудничества с Израилем и бомбардировки шиитского Ирана, а последний – в контексте ударов по суннитским аравийским монархиям.

: "случайные" и "нерегулярные" применения средств воздушного нападения через третьи стороны. Например, со стороны США – Израиль, аравийские монархии. Со стороны Ирана – шиитские группировки в Ираке, шиитские группировки в Ливане, Ансар Аллах (Зейдитское движение) в Йемене. При этом и Вашингтон, и Тегеран будут работать над отбеливанием себя и своих партнеров в глазах мусульманского мира. США – в контексте сотрудничества с Израилем и бомбардировки шиитского Ирана, а последний – в контексте ударов по суннитским аравийским монархиям. Второй сценарий связан с наращиванием военного потенциала. Иран при поддержке Китая будет восстанавливать собственные возможности противовоздушной обороны и в целом военно-промышленного комплекса и будет готовиться к реваншу. Параллельно будет происходить укрепление власти в руках Корпуса стражей исламской революции. При этом остаётся неопределённость вокруг фигуры нового верховного лидера — Моджтаба Хаменеи, включая его влияние и устойчивость власти. Штаты тем временем будут усиливать оборонительные возможности союзников в регионе, в том числе аравийских монархий. При этом не без помощи Украины. Важно, что Иран фактически примирил между собой аравийские монархии (например, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты), а также посодействовал возвращению в информационный дискурс идеи их примирения с Израилем (по примеру соглашений с ОАЭ). Но здесь важно, что для Саудовской Аравии война с Ираном оказалась выгодным делом, поскольку парализовала ее главного конкурента – ОАЭ.

Аравийские монархии будут подталкивать США к возобновлению активных боевых действий. По крайней мере, за это активно выступают Эр-Рияд и Манама. Абу-Даби заинтересован в возвращении под свой контроль аннексированный Ираном в 1971 году островов Абу-Муса, Большой и Малый Тонб. Оман имеет противоречивую позицию – пытается нормализовать отношения с Ираном, несмотря на обстрелы последним объектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Омана. Израиль также будет подталкивать США к возобновлению боевых действий, параллельно решая свои вопросы в Сирии и Ливане. Однако здесь главная дилемма – США не стремятся изменить режим в Иране. Логика США будет заключаться в том, чтобы проблема исчезла сама собой.

Три сценария. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

