ТЦК больше не будет мобилизовать украинцев: какую реформу готовит правительство

Изменения призваны повысить эффективность и прозрачность системы

В рамках реформирования подходов к мобилизации в Украине рассматривается возможность переформатирования работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Их работу планируют разделить на социальную функцию и функцию призыва и сменить название на "Офис призыва" или "Офис комплектования".

Об этом народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью "Ліга.нет". По его словам, эти изменения вряд ли смогут что-либо изменить в мобилизационных процессах.

В названии точно будет слово "офис"

Нардеп отметил, что авторы этой идеи настаивают на разделении нынешних функций ТЦК и СП на две части: социальную поддержку и непосредственно мобилизационную. Он добавил, что, по мнению инициаторов, это должно сделать систему более прозрачной и эффективной.

"Я видел несколько предложений по изменениям. ТЦК планируют реформировать и разделить на социальную функцию и функцию призыва. Разместить их в разных зданиях и назвать "Офис призыва" или "Офис комплектования". Изменит ли это что-то – это вопрос к людям, пусть сами подумают", — отметил Костенко.

Реформа мобилизации в Украине — что известно

Народный депутат Украины, член комитета по нацбезопасности и обороне, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Телеграфу" сообщил, что в рамках реформирования подходов к мобилизации будут изменены меры влияния на уклонистов. Они будут варьироваться, ведь запланированы как некоторые улучшения, так и ухудшения.

"Есть и популистические вещи, а с другой стороны, есть какие-то вещи, более жесткие. То есть надо в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", — пояснил нардеп.

Арахамия подчеркнул, что законодательные изменения в мобилизации находятся на завершающем этапе и вскоре будут представлены парламенту и обществу. Этот вопрос находится в активной разработке министра обороны Михаила Федорова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам Давида Арахамии, над изменениями в процессы мобилизации работает Министерство обороны. Ожидается, что в течение месяца ведомство представит свои предложения по этому вопросу.