Ниже среднего по Украине? Стало известно, какая зарплата у Зеленского (декларация)

Украинцы будут удивлены

Президент Украины Владимир Зеленский в 2025 году получал заработную плату в размере 28 000 грн в месяц. Такая сумма даже не дотягивает до средней зарплаты по Украине, которая, по данным Государственной службы статистики, составляет 28 321 грн.

Об этом свидетельствуют данные декларации главы государства. В 2025 году доходы семьи состояли из зарплаты, банковских процентов, погашения ОВГЗ и арендных поступлений и составили более 15 млн грн.

Согласно документу, за прошлый год Зеленский получил от государства 336 000 грн зарплаты. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получается 28 000 грн.

Президент получил доход от сдачи имущества в аренду:

от Борисова Антона Юрьевича на сумму 446 084 грн

от иностранцев Вималина Юктананда и Паннакорна Тронгторкия в размере 806 522 грн

от иностранцев Или Янь и Ияо Янь в размере 871 730 грн

Первая леди Елена Зеленская получила доход от сдачи имущества в аренду:

от ООО "КВАРТАЛ 95" на сумму 2 455 712 грн

от иностранцев Вималина Юктананда и Паннакорна Тронгторкия в размере 806 522 грн

от иностранцев Или Янь и Ияо Янь в размере 871 730 грн

Таким образом, Зеленский заработал на аренде 2 124 336 грн, а его жена – 4 133 964 грн. В пунктах, где плательщиками являются иностранцы, вероятно, речь идет об общей собственности, доход с аренды которой разделен пополам.

Доход гаранта Конституции также состоял из:

роялти – 4 000 грн

процентов по банковскому вкладу в "Приватбанке" – 42 928 грн

процентов по банковскому вкладу в "ОТП БАНК" – 147 150 грн

дохода от погашения ОВГЗ – 4 182 461 грн

А его жены из:

дохода от погашения ОВГЗ – 4 182 461 грн

дохода от погашения ОВГЗ – 281 733 грн

процентов по банковскому вкладу в "ОТП БАНК" – 89 062 грн

Таким образом Владимир Зеленский за 2025 год получил доход в размере 6 836 875 грн, а его жена – 8 687 220 грн. Совокупный доход семьи составил 15524095 грн.

Напомним, председатель подкомитета по правосудию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Михаил Новиков получает пенсию, которая больше его зарплаты. Общая годовая прибыль чиновника переваливает за 2 миллиона.