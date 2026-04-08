Скандалила на "Мисс Европа 2024" и хотела пойти на "Холостяк": что известно о модели Мельничук, которой на конкурсе угрожала белорусская

Милена Мельничук — украинская модель и участница международного конкурса "Мисс Европа 2024", которая стала известна после громкого скандала с травлей во время соревнования. Тогда на нее в автобусе набросилась белоруска с нецензурной лексикой. В настоящее время девушка продолжает строить публичную карьеру.

На конкурсе она не заняла призового места и признавалась, что он превратился в ад из-за угроз и унижений участников из стран-соседей. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Милене Мельничук сейчас.

Что было раньше

Еще в 2024 году имя Мельничук прогремело в сети после конфликта на международном конкурсе красоты. Тогда украинка заявила о травле и унижении со стороны участниц из России и Беларуси. Наибольший резонанс вызвала ситуация с представительницей Беларуси Ирина Максимович, которая, по словам Милены, позволяла себе агрессивное поведение и оскорбления, инцидент даже попал на видео.

Сама Мельничук тогда назвала участие в конкурсе "адом", подчеркнув, что столкнулась не только с конкуренцией, но и с открытым давлением. Девушке также угрожали и желали смерти. Более того, Милена признавалась, что узнала от менеджеров и жюри шоу, что белорусская заплатила за третье место 5000 евро, а за победу россиянки Минкульт РФ отдал 20 000 евро.

Что известно о сейчас о Миле Мельничук

Мельничук ранее признавалась, что пыталась попасть в шоу "Холостяк" с актером Тарасом Цымбалюком в роли главного героя. Она подавала заявку на участие и даже снимала шутливое видео, где она с картонным "Цымбалюком" уже пара. Однако в финальном составе участниц ее не было.

После скандала Милена Мельничук не исчезла из публичного пространства, а наоборот, стала активнее развивать личный бренд. Она работает в модельной индустрии, участвует в фотосъемках и сотрудничает с брендами.

Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena_melnichuk

В "шапке" ее профиля она позиционирует себя как модель и UGC-криейтора. Также она описывает себя как путешественницу, посетившую 35 стран. Кроме этого, Мельничук указывает, что занимается волонтерством и приобщена к социальному проекту "Хвостатая хата".

