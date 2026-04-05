В "АТБ" скидка в 50% на шоколад популярного бренда: есть ли еще более выгодные варианты в других магазинах

На некоторые виды лакомства расходы могут быть меньше примерно на 120 гривен

В сети супермаркетов "АТБ" действует привлекательная скидка для ценителей сладкого – до 50% на шоколад популярного украинского бренда "Roshen". В то же время, выгодные предложения на сладости можно найти не только в этом магазине.

В "АТБ" акция охватывает ряд позиций, в частности, классические плитки молочного и черного шоколада, а также варианты с разнообразными начинками.

В частности, покупателям доступны:

Шоколад 295 г "Roshen" Lacmi с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой — 114,90 грн вместо 232,90 грн (экономия 118 грн)

Шоколад 295 г "Roshen" Lacmi молочный с арахисом и карамельно-арахисовой начинкой — 97,90 грн вместо 196,90 грн (экономия 99 грн)

Шоколад 280 г "Roshen" Lacmi молочный с миндалем, кокосовым кремом и рисовыми шариками — 97,90 грн вместо 196,90 грн (экономия 99 грн)

Шоколад 275 г "Roshen" Lacmi Strawberry Cake со вкусом клубника-крем и печеньем — 97,90 грн вместо 196,90 грн (экономия 99 грн)

Скидки на шоколад в "АТБ". Фото: Телеграф

В то же время, выгодные предложения на продукцию "Roshen" можно найти не только в "АТБ". Дешевые шоколадки этого бренда продаются и в сети "Аврора".

Как можно увидеть на фото в посте из аккаунта "Threads" под названием "super_znyzhky_akcii", популярный шоколад молочный Lacmi с начинкой тирамису с печеньем (270 г) существенно подешевел. Его обычная цена составляла 149 гривен, однако по акции продукт можно приобрести за 99,0 гривны, что означает экономию в 50 гривен.

Сколько еще будет продолжаться предложение, неизвестно.

