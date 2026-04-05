Минус 50 грн на масле и 35% – на сухофруктах: в "АТБ" подешевели продукты для паски

Марина Бондаренко
Автор
Можно будет сэкономить на ингредиентах для пасхального хлеба
Можно будет сэкономить на ингредиентах для пасхального хлеба. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинство составляющих пасхальной паски сейчас доступны в "АТБ" со скидками

В сети "АТБ" действуют выгодные акции в преддверии Пасхи, поэтому украинцы могут существенно сэкономить на продуктах для приготовления традиционной паски. В корзину входят базовые ингредиенты – от муки и яиц до сухофруктов и дрожжей.

Многие сейчас продаются со скидками от 30%. Список составил "Телеграф".

Вот актуальные предложения:

  • Масло 180 г — скидка -41%, цена 73.90 грн, экономия 52.00 грн
  • Виноград сушеный 200 г — скидка -35%, цена 35.90 грн, экономия 19.80 грн
  • Молоко 0.84 кг — скидка -35%, цена 39.90 грн, экономия 22.00 грн
  • Клюква сушеная 125 г — скидка -35%, цена 42.50 грн, экономия 23.40 грн
  • Чернослив 200 г — скидка -35%, цена 51.90 грн, экономия 28.00 грн
  • Сыр кисломолочный 350 г — скидка -30%, цена 58.90 грн, экономия 25.00 грн
  • Дрожжи прессованные 100 г — скидка -28%, цена 10.60 грн, экономия 4.30 грн
  • Масло подсолнечное 0.85 л — скидка -10%, цена 82.70 грн, экономия 9.20 грн
  • Дрожжи сухие 12 г — скидка -28%, цена 4.20 грн, экономия 1.60 грн
  • Яйца куриные 10 шт — скидка -5%, цена 76.50 грн, экономия 4.10 грн
Скидки в "АТБ" на ингредиенты для паски
Фото: Телеграф

Благодаря таким акциям подготовка к празднику становится доступнее, а хозяйки могут приготовить вкусную домашнюю паску немного сэкономив.

Скидки в "АТБ" на ингредиенты для паски
Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

