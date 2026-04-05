В "Сильпо" обвалились цены: эти 12 сыров можно купить по большим скидкам в Вербное воскресенье

Предложение будет доступно еще пару дней

В популярном супермаркете "Сильпо" на Вербное воскресенье действуют скидки на сыры. Некоторые виды можно приобрести по большой акции — до 50%.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 12 популярных продуктов можно прямо сейчас купить дешевле. Отметим, что прежложение ограничено и будет действовать до 8 апреля.

Крем-сыр Philadelphia Оригинальный 61% 200 г — скидка -50%, цена 129.00 грн, экономия 130.00 грн Сыр Paturoges Comtois "Камамбер" 45% из коровьего молока 240 г — скидка -35%, цена 149.00 грн, экономия 80.00 грн Сыр Bonfetto Подольский порционный 45% 100 г — скидка -51%, цена 27.90 грн, экономия 29.00 грн Сыр Ghidetti Mister Mix тёртый 32% из коровьего молока 100 г — скидка -24%, цена 64.99 грн, экономия 21.00 грн Сыр "Бри Дижон" 60% из коровьего молока 100 г — скидка -35%, цена 54.90 грн, экономия 30.00 грн Сыр Capzone "Данаблу" 50% фасованный 100 г — скидка -29%, цена 99.00 грн, экономия 40.00 грн Сыр Kaserei "Дор Блю Лайб" 55% 100 г — скидка -36%, цена 69.90 грн, экономия 39.00 грн Сыр Комо Голландия 45% брусок 150 г — скидка -46%, цена 59.99 грн, экономия 52.01 грн Сыр Комо Тенеро Милк 50% брусок 150 г — скидка -46%, цена 59.99 грн, экономия 52.01 грн Сыр плавленый President Сливочный 45% 160 г — скидка -39%, цена 59.99 грн, экономия 39.01 грн Сыр "Комо" "Горіховий" с лесным орехом 50% порционный 100 г — скидка -38%, цена 49.90 грн, экономия 30.00 грн Сыр плавленый President с ветчиной 45% 160 г — скидка -39%, цена 59.99 грн, экономия 39.01 грн

Скидки в "Сильпо". Скриншот: silpo.ua

Акции проводятся в рамках программы "цінотижки". Это "цена недели" на ряд товаров, которая действует с четверга по среду. Каждый раз товары могут меняться и акция будет действовать на другие продукты. Действует по всей Украине.

Скидки в "Сильпо". Инфографика "Телеграф" / ИИ

Что можно есть в Вербное воскресенье

Представитель Украинской греко‑католической церкви митрофорный протоиерей Игорь Яцив рассказал "Телеграфу", что можно есть на Вербеое воскресенье. По его словам,сейчас продолжается Великий предпасхальный пост. По словам священнослужителя, в разных конфессиях и церквях распоряжения относительно ограничений в еде могут несколько отличаться.

Что касается еды, то в нашей церкви в этот день можно есть и мясные, и молочные блюда без всяких ограничений. Алкоголь можно употреблять, но не следует упиваться говорит Яцив

Игорь Яцив. Фото: Facebook

По его словам, если человек придерживается Великого поста и все это время не употребляет алкоголь, то не стоит нарушать это в Вербное воскресенье и подождать до Пасхи.

Но это не значит, что на Пасху нужно напиться так, чтобы не помнить, где ты есть. Бог благословляет пищу, но переедание есть грех, независимо от того, мясное это или алкоголь отметил собеседник.

Он также добавил, что у греко-католиков в праздник Вербного воскресенья разрешены все блюда, мясные и молочные. Однако уже в Страстную неделю запрещено есть мясные блюда, а в Страстную пятницу даже молочные.

