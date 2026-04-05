Кофе, молочные продукты, бытовая химия и не только: какие 12 товаров в "Сильпо" продаются со скидками от 40%
На некоторых позициях в магазине можно сэкономить 850 гривен
В сети "Сильпо" покупателей радуют приятными скидками на популярные товары и продукты. В рамках акционного предложения можно выгодно приобрести как продукты питания, так и товары для дома, сэкономив до половины стоимости.
Наибольшие скидки действуют на молочную продукцию, бакалею, напитки и средства для стирки. Список написал "Телеграф".
Вот некоторые выгодные предложения:
- Масло "Яготинское" 180 г — скидка -40%, цена 79.99 грн, экономия 54.01 грн
- Крем-сыр Philadelphia 200 г — скидка -50%, цена 129.00 грн, экономия 130.00 грн
- Капсулы Persil Color 13 штук — скидка -43%, цена 229.00 грн, экономия 170.00 грн
- Гель Perwoll 1 л — скидка -45%, цена 199.00 грн, экономия 165.00 грн
- Сыр Daily Gouda 300 г — скидка -50%, цена 159.00 грн, экономия 160.00 грн
- Чай Pickwick 20 по 2 — скидка -46%, цена 49.90 грн, экономия 42.50 грн
- Колбаса "Алан" 330 г — скидка -45%, цена 199.00 грн, экономия 165.00 грн
- Туалетная бумага "Снежная Панда" 16 шт — скидка -53%, цена 209.00 грн, экономия 240.00 грн
- Кофе Jacobs Kronung 200 г — скидка -49%, цена 189.00 грн, экономия 180.00 грн
- Таблетки Finish Quantum 83 шт — скидка -57%, цена 649.00 грн, экономия 850.00 грн
- Сыр сулугунные палочки 100 г — скидка -41%, цена 39.90 грн, экономия 28.00 грн
- Кофе Jacobs Gold 200 г — скидка -58%, цена 299.00 грн, экономия 420.00 грн
Такие предложения позволяют не только наполнить корзину качественными товарами, но существенно сократить расходы на ежедневные покупки.
