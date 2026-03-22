Хватит на робот-пылесос или поездку в Венецию: на сколько ради этого нужно отказаться от маникюра

Сумма, которая уходит на ногти, впечатляет

Существует немало расточительных привычек, которые вынуждают нас выбрасывать деньги на ветер. Если даже на пакетах из супермаркета за год можно сэкономить на повербанк, то что говорить об услугах индустрии красоты?

"Телеграф" решил подсчитать, что можно купить на деньги, которые женщины тратят на маникюр и педикюр.

Во сколько обходятся ногти?

В киевской сети "Руки-Ножиці" стоимость маникюра стартует от 650 грн, а педикюра – от 1000 грн. Другая столичная сеть – INGLOT Beauty Простір предлагает те же услуги за сумму 650 грн – для рук и 850 грн – для ног. Приблизительно такие же цены и в других областных центрах.

Однако стоит отметить, что это только минимум для самого простого варианта, куда не входит покрытия лаком, гель лаком и укрепление ногтей. Грубо говоря, просто подпиливание ногтей и обрезание заусениц.

За снятие старого покрытия и нанесение нового в салонах взимают дополнительную плату и маникюр с обычным лаком обойдется в INGLOT Beauty Простір уже в 850 грн, а педикюр – 1050 грн. За работу с гель лаком придется выложить до 1300 грн.

Сейчас оставим в стороне гель лак, для которого нужно специальное оборудование и навыки. Однако все остальные вещи точно сможет сделать любая женщина, купив для этого флакончик лака, который в среднем стоит 100 грн. Необходимые инструменты обычно есть в косметичке.

Сложив стоимость маникюра и педикюра, получим примерную цифру 1900 грн. Такие процедуры делаются ежемесячно. Вот и выходит, что 22 800 грн в год уходит только на ногти.

Что можно купить?

Получилась очень серьезная сумма – практически 13-я зарплата. Что можно купить на такие деньги?

Робот-пылесос

На "Розетке" мы сходу обнаружили несколько моющих роботов-пылесосов примерно на эту сумму: Rowenta X-PLORER за 20 999 грн, Roborock Qrevo 5AE Black за 25 999 грн и Dreame Bot L40 Ultra CE White за 23 999 грн. Можно взять подешевле, остаток от денег, сэкономленных на ногтях, положить в копилку. Или немного добавить и купить подороже.

Цены на робот-пылесос

Недорогой ноутбук

Также на маркетплейсе есть ноутбуки, подходящие по цене. Например:

Acer Aspire Lite AL15-33P-36Y4 за 19 999 грн

HP Laptop 15-fd0059ua (8F2C4EA) Moonlight Blue за 21 999 грн

Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 (82VG00XCRA) Cloud Grey 21 999 грн

Недорогой ноутбук на "Розетке"

Путевка в детский лагерь в Карпатах

Лагерь с бассейном и практикой английского языка, путевка на 11 дней Этот вариант подойдет, если у вас есть дети от 8 до 14 лет. К слову, детей там ограничивают в использовании гаджетов.

Детский лагерь в Карпатах

Тур в Италию на двоих

Если же детский отдых вас не интересует, есть другие варианты. Например, тур в Италию, где можно увидеть Венецию, Верону и озеро Гарда. В него включен проезд и 4 ночи в отеле. Стоимость тура для одного человека составляет 10 893 грн. Таким образом, на ногтях можно сэкономить на незабываемое путешествие для двоих, которое обойдется в 21 786 грн. Остаток суммы возможно как раз понадобится на то, чтобы добраться до Львова, откуда стартуют автобусы.

Тур в Италию

На что можно потратить деньги, сэкономленные на маникюре. Инфографика "Телеграфа"

