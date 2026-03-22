Вистачить на робот-пилосос чи поїздку до Венеції: на скільки заради цього потрібно відмовитися від манікюру

Сума, що йде на нігті, вражає

Існує чимало марнотратних навичок, які змушують нас викидати гроші на вітер. Якщо навіть на пакетах із супермаркету за рік можна заощадити на повербанк, то що говорити про послуги індустрії краси?

"Телеграф" вирішив підрахувати, що можна купити на гроші, які жінки витрачають на манікюр та педикюр.

Скільки коштують нігті?

У київській мережі "Руки-Ножиці" вартість манікюру стартує від 650 грн, а педикюру – від 1000 грн. Інша столична мережа – INGLOT Beauty Простір пропонує ті ж самі послуги за суму 650 грн – для рук та 850 грн – для ніг. Приблизно такі самі ціни й в інших обласних центрах.

Однак варто зазначити, що це тільки мінімум для найпростішого варіанту, куди не входить покриття лаком, гель лаком та зміцнення нігтів. Грубо кажучи, просто підпилювання нігтів і обрізання задирок.

За зняття старого покриття та нанесення нового в салонах стягують додаткову плату та манікюр зі звичайним лаком обійдеться в INGLOT Beauty Простір вже у 850 грн, а педикюр – 1050 грн. За роботу з гель лаком доведеться викласти до 1300 грн.

Зараз залишимо осторонь гель лак, для якого потрібне спеціальне обладнання та навички. Однак усі інші речі точно зможе зробити будь-яка жінка, купивши для цього флакончик лаку, який у середньому коштує 100 грн. Необхідні інструменти зазвичай є у косметичці.

Склавши вартість манікюру та педикюру, отримаємо приблизну цифру 1900 грн. Такі процедури робляться щомісяця. Ось і виходить, що 22 800 грн на рік йде тільки на нігті.

Що можна придбати?

Вийшла дуже серйозна сума – майже 13-та зарплата. Що можна купити за такі гроші?

Робот-пилосос

На "Розетці" ми відразу виявили кілька роботів-пилососів, що миють, приблизно на цю суму: Rowenta X-PLORER за 20999 грн, Roborock Qrevo 5AE Black за 25999 грн і Dreame Bot L40 Ultra CE White за 23999 грн. Можна взяти дешевше, залишок від грошей, заощаджених на нігтях, покласти в скарбничку. Або трохи додати та купити дорожче.

Ціни на робот-пилосос

Недорогий ноутбук

Також на маркетплейсі є ноутбуки, які підходять за ціною. Наприклад:

Замовити Acer Aspire Lite AL15-33P-36Y4 за 19 999 грн

HP Laptop 15-fd0059ua (8F2C4EA) Moonlight Blue за 21 999 грн

Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 (82VG00XCRA) Cloud Grey 21 999 грн

Недорогий ноутбук на "Розетці"

Путівка до дитячого табору в Карпатах

Табір з басейном та практикою англійської мови, путівка на 11 днів Цей варіант підійде, якщо у вас є діти віком від 8 до 14 років. До речі, дітей там обмежують у використанні гаджетів.

Дитячий табір у Карпатах

Тур до Італії на двох

Якщо дитячий відпочинок вас не цікавить, є інші варіанти. Наприклад, тур до Італії, де можна побачити Венецію, Верону та озеро Гарда. До нього включено проїзд та 4 ночі в готелі. Вартість туру для однієї особи складає 10 893 грн. Таким чином, на нігтях можна заощадити на незабутню подорож для двох, яка коштуватиме 21 786 грн. Залишок суми можливо знадобиться на те, щоб дістатися Львова, звідки стартують автобуси.

Тур до Італії

На що можна витратити гроші, заощаджені на манікюрі. Інфографіка "Телеграфа"

