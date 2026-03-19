Чи потрібно бігти скуповувати гречку? Яка ситуація з крупою у "АТБ"

Ціни зростають через скорочення посівів

Ціна на гречку в Україні продовжує стрімко летіти вгору. Але жодного дефіциту із цим продуктом в Україні немає.

Нові цінники прямо зараз активно обговорюють у соцмережах. Так, наприклад, одна з користувачок мережі Threads здивувалася, як змінилася ціна на цю крупу. Вона опублікувала фото із "АТБ", де за один із кілограм одного з найдешевших варіантів просять 51 гривню.

"Я, звичайно, дико перепрошую, але що діється з цінами на гречку? Знову дефіцит буде?", — запитує автор.

Ціни на гречку в Україні

Варто зазначити, що за даними сайту "Мінфін", середня ціна на гречку в Україні пів року тому перебувала на рівні 35 гривень за кілограм. У березні ж 2026 року вона, згідно з аналізом, складає вже понад 50 гривень.

Чи є дефіцит гречки в Україні?

Один із співробітників "АТБ" (у Дніпрі) на умовах анонімності розповів "Телеграфу", що жодного дефіциту гречки зараз не спостерігається. Гречку не стали купувати більше, а поставки не змінюються. Цей продукт зараз є на полицях.

Що кажуть експерти:

Директор Спілки "Мукомолів України" Родіон Рибчинський розповів "Телеграфу", що фізично гречка в Україні є. Питання лише у тому, за скільки.

"Дефіцит — це все відносно. Є фізична доступність, а є доступність купити за гроші", — говорить Рибчинський.

Ціни зростають через скорочення посівів, а це не стихійне лихо, а цілком конкретні рішення конкретних людей.

"Хто скорочує площі? Фермер. Чому? Бо йому вигідніше сіяти кукурудзу з врожайністю як мінімум 80 ц/га, і яку він без проблем продасть за кордон, чим отримувати 15-20 ц/на гречки з гектару і працювати виключно з внутрішнім ринком", — констатує Рибчинський.

