Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве

Кремль продолжает выдвигать абсурдные требования

Глава России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, а и в любом другом месте, но есть условие. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как пишут росСМИ, по словам спикера Кремля, в российской столице глава Кремля готов встретиться с Зеленским в любой момент. В то время как встреча Путина с Зеленским за пределами Москвы "имеет смысл только для финализации процесса урегулирования, а над этим надо работать".

Что сказал Песков об окончании войны

Спикер Кремля также заявил, что война РФ против Украины может остановиться в любой момент, если Киев "примет решение".

"СВО" (так в РФ называют свою войну против Украины, — ред.) может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое — ему известно", — цинично сказал Песков.

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Он добавил, что "наработки по Украине позволяют говорить о приближающемся урегулировании". В то же время о конкретике говорить сейчас рано.

Встреча Зеленского и Путина – что известно

9 мая Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским где угодно, даже в третьей стране, для официального подписания договора об окончании войны. По его словам, все идет к "завершению украинского конфликта" и Зеленский, если хочет ускорить этот процесс, может приехать в Москву.

Однако Зеленский не раз говорил, что не поедет в Россию на переговоры. Он выдвигал Путину встречное предложение – приехать в Киев.

В апреле глава МИД Андрей Сибига проинформировал, что Украина передала сигнал, что готова провести встречу Зеленского и Путина в Турции с участием президента этой страны и, возможно, США.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский 10 мая прокомментировал готовность Путина к встрече. Он сказал, что это может свидетельствовать о том, что Украина "подтолкнула" главу Кремля к этому. Теперь нужно найти оптимальный формат для переговоров о завершении боевых действий.