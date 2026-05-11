Когда Путин согласится на прекращение огня: Кулеба назвал два решающих условия

Дипломат объяснил, почему российский лидер до сих пор не готов к реальным переговорам

Глава России Владимир Путин согласится на прекращение огня только тогда, когда ВС РФ лишится возможности продвигаться на фронте, а внутренние проблемы начнут выходить из-под контроля. Хотя оба эти процесса уже продолжаются, до критической точки ситуация пока не дошла.

Таким мнением экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился в эфире собственного Youtube-канала.

По словам дипломата, глава Кремля пойдет на прекращение огня при двух условиях, первым из которых является тупик на фронте, когда россияне не смогут двигаться вперед, а в идеале, чтобы они отступали.

"И второе, это когда экономические, общественные проблемы и проблемы безопасности в России достигнут того уровня, когда Путин лично осознает, что они выходят из-под контроля и нужно что-то делать", — пояснил он.

Бывший глава МИД отметил, что оба этих процесса развиваются. Мы видим новости с фронта о том, что существенно замедлилось российское продвижение.

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

"То, что в России нарастают все больше эти проблемы, и Путин уже не может их игнорировать — это факт. Но разве мы уже там, когда фронт остановился и проблемы уже стукнули Путину по голове? По-моему, мы еще не там. Хотя движение в том направлении происходит", — резюмировал Кулеба.

Напомним, что российский лидер изменил свою риторику по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Телеграф" разбирался, действительно ли прыжок от "шайки наркоманов" к "господину Зеленскому" может свидетельствовать о настоящих изменениях, является ли это сигналом о готовности к переговорам или очередной манипуляцией.