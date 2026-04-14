Придется напрячься: чего захочет от Украины будущий премьер Венгрии Мадяр

Фокус нового парламента может сместиться

Политика победившего на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадяра еще с самого начала была ориентирована на внутренние проблемы. Поэтому ожидать кардинальных изменений в отношениях Киева и Будапешта или Венгрии и России не стоит.

Об этом "Телеграфу" рассказала эксперт по политике Венгрии в аналитическом центре AdAstra, адвокационная менеджер по евроинтеграции Центра прав человека Zmina Анастасия Дацив. По ее словам, Мадяр еще с 2024 года стал активным политическим игроком в Венгрии.

"Вчерашняя пресс-конференция подтвердила: решение внутренних проблем – прежде всего экономических и социальных, а также восстановление связей с европейскими партнерами и соседями, которые иногда не были так важны для Орбана, как Россия или Китай, будут в основном фокусе нового парламента", — говорит Дацив.

Анастасия Дацив

По ее мнению, нынешний вектор развития отношений с Украиной будет сохраняться соответствующим: политика Мадяра будет построена так, чтобы обеспечить лучшее положение Венгрии. Это подтвердили и его слова о кредите Украине, ведь он согласовывает помощь, но без участия Венгрии. Мол, Будапешт и так в сложной ситуации, чтобы еще приобщаться к кредитам для третьих государств.

"Ответы Мадяра о войне в Украине тоже были положительные: он согласился, что никто не может вмешиваться в другую страну, более того – о том, какие территориальные уступки эта страна должна сделать", — говорит эксперт.

Дацив добавляет, что из речи Мадяра понятно: центральные вопросы — это образование и язык венгров на Закарпатье. А учитывая проевропейский вектор Украины, эти вопросы придется решать.

"Накануне выборов было очевидно, что все проблемные аспекты венгерско-украинских отношений не исчезнут в мгновение ока. Но мы все еще остаемся соседями, и эти проблемы рано или поздно нужно решить, кто не был бы у власти, хотя и честно признать, что с Мадяром будет несколько легче ", — резюмирует эксперт.

