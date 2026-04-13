"Это абсурд". Мадяр высказался о войне, вступлении Украины в ЕС и отношениях с Путиным
Энергетическая зависимость Венгрии от Москвы, скорее всего, сохранится
Победитель парламентских выборов в Венгрии от партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что Украина сама должна решать, на каких условиях завершать войну с Россией. Однако решение по кредиту в 90 млрд для Киева вряд ли будет пересматриваться.
"Телеграф" собрал главные заявления Мадяра. В них он также коснулся вопроса сотрудничества с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.
Главные заявления лидера партии "Тиса":
- Украина должна пройти весь переговорный процесс по вступлению в ЕС. Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС: абсурдно, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, была принята в ЕС.
- Это решение (вето на 90 млрд от ЕС — ред.) уже было принято в декабре в Брюсселе, поэтому я не знаю, зачем его снова пересматривать.
- Если Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему в первым. Если бы он позвонил, я бы ему сказал, что пора заканчивать войну в Украине. Думаю, Путин не последует моему совету, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну.
- В наших интересах иметь хорошие отношения со всеми соседями. Я готов встретиться с Зеленским. К примеру, на полях Европейского совета.
- Никто не должен говорить украинцам, на каких условиях им нужно завершать войну.
- Нам придется сесть за стол переговоров с Путиным. Географическое положение ни РФ, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость от России тоже сохранится. Мы будем вести переговоры.
- Россия представляет угрозу безопасности — и все это знают, Европа должна готовиться к опасности. В истории Венгрии мы уже ощущали угрозу со стороны "российского медведя".
- В Украине проживает очень много венгров. Там – наши исторические города. В их первостепенных интересах урегулировать спорные вопросы.
- Я хотел бы урегулировать вопрос о языковом законе, который касается интересов венгерского меньшинства в Украине. Это не такая уж большая просьба — чтобы живущие там венгры могли использовать свой родной язык.
