Получит ли Украина 90 млрд с приходом Мадяра: эксперт объяснил

Партия "Тиса" теперь имеет конституционное большинство и не должна ни с кем ничего согласовывать

Победитель парламентских выборов в Венгрии от партии "Тиса" Петер Мадяр сделал заявление о предоставлении Украине 90 млрд евро. По его словам, решение было принято и непонятно, зачем его пересматривать.

Ситуация по выделению средств Украине настолько запуталась из-за действий Виктора Орбана, что сразу неясно, что Мадяр имел в виду. "Телеграф" разбирался о каком решении идет речь и получит ли Украина деньги от ЕС.

Из-за Орбана согласованные 90 млрд так и не дошли до Украины

Эксперт, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс напомнил, что в свое время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и другие лидеры ЕС, согласовал, что они дадут 90 млрд евро Украине.

"Но когда дошло до физического выделения этих денег, несмотря на то, что согласие на их выделение было, Орбан сказал, что он не будет своими деньгами входить, а также Словакия и Чехия", – объяснил Ус.

Более того, глава правительства Венгрии заблокировал принятие решения в последний момент, при том, что на этапе согласования он не был против при условии, что его страна не будет выделять средства.

А уже в момент голосования Орбан отказался поддержать предоставление Украине 90 млрд евро, мотивируя это ситуацией с нефтепроводом "Дружба", сказал эксперт.

Таким образом, он пытался шантажировать Украину. Политический консультант подчеркнул, что на сегодняшний день Будапешт не отдал свой голос за выделение денег Киеву.

Будет ли Мадяр следовать тактике Орбана по выделению денег

Петер Мадяр выразил удивление тем, что Венгрия в декабре согласовала их выделение, но Орбан не проголосовал за это. По его мнению, нужно было либо не согласовывать это решение сначала, либо не блокировать его потом.

Именно за непоследовательность Орбана критиковали и в Еврокомиссии.

"Не знаю, когда соберется новый состав парламента Венгрии. Понятно, что партия "Тиса" теперь имеет конституционное большинство, то есть им не нужно ни с кем ничего согласовывать", – объяснил Ус.

По его мнению, главное, чтобы преемник Орбана подтвердил предварительное решение Будапешта о том, что ЕС эти деньги выделяет без взноса Венгрии.

"Когда Мадяр будет на первом заседании Совета ЕС, если его премьером изберут, он просто может сказать "я поддерживаю" или воздержаться. Главное, чтобы не проголосовал против", – объяснил эксперт.

Когда Украина получит средства

В последние месяцы Брюссель работал над архитектурой предоставления средств, чтобы как только будет снято вето Венгрии, направить деньги не первоочередные потребности Украины, прежде всего оборонные. Определены приоритетные направления, в которых Киев нуждается в поддержке, сообщил "Телеграфу" источник в Еврокомиссии.

Кипр, председательствующий в Совете ЕС и определяющий политические приоритеты для блока, поднимет вопрос разблокирования кредита на заседании послов "как можно скорее".

"Слова Мадяра дали сигнал, что решение может быть принято еще до того, как его правительство приступит к исполнению полномочий – а это должно произойти в течение месяца", – сказал собеседник.

Ранее украинский политолог Евгений Магда заявил, что Петер Мадяр может начать повторять политику своего предшественника Виктора Орбана, и Украине нужно к этому готовиться. Ведь Будапешт уже заговорил о возможности переговоров с Россией по энергетическим носителям.