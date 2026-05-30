Бывшая Цымбалюка устроила VIP-вечеринку в Киеве: среди гостей была скандальная блогерша (фото, видео)

Готочкина показала, как "отрывалась" в столичном ресторане с подругами

Украинский дизайнер и блогерша Светлана Готочкина, экс-избранница актера Тараса Цымбалюка, громко отпраздновала свой 39-й день рождения в элитном закрытом заведении Киева после того, как в сам праздник была вынуждена прятаться в укрытии.

Свой личный праздник Готочкина встретила в воскресенье, 24 мая. Из-за массированной российской воздушной атаки имениннице пришлось провести начало дня в бомбоубежище.

Сегодня у меня день рождения и пока я сижу в бомбоубежище, решила написать этот пост. Не так я планировала встречать новый год своей жизни, но, видимо, мы давно уже разучились что-то планировать на 100%. Жизнь научила нас ценить совсем другое. Ценить тишину без сирен ночью. Объятия родных. Сообщение "я дома". Возможность проснуться утром, увидеть солнце в своем окне и просто жить этот день Светлана Готочкина

От бомбоубежища — к роскошной вечеринке

Уже в пятницу, 29 мая, блогерша устроила масштабное торжество. Празднование прошло в самом центре столицы — в лакшери-заведении "QUEEN", которое сейчас функционирует исключительно в формате закрытых мероприятий. Кадрами роскошного вечера именинница активно делилась в сторис своего Instagram

Праздник прошел в формате закрытого девичника. На вечеринку Готочкина пригласила только самых близких подруг. Среди гостей была замечена и скандально известная блогерша Анна Алхим. Гости угощались изысканными блюдами, веселились и поздравляли дизайнера с 39-летием.

Светлана Готочкина и Анна Алхим. Фото: instagram.com/alkhim.a24

Что известно о романе Готочкиной с Тарасом Цымбалюком

Роман известного украинского актера и бизнесвумен начался в 2022 году. Пара долгое время считалась одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса, они часто делились совместными романтическими фото.

Светлана Готочкина и Тарас Цымбалюк

В конце 2024 года пара официально распалась. Позже Цымбалюк принял участие в качестве главного героя в 14-м сезоне реалити-шоу "Холостяк". В начале 2026 года Светлана Готочкина призналась, что на протяжении 2025 года они с Тарасом несколько раз пытались возобновить отношения. Однако в итоге экс-влюбленные окончательно поняли, что у них разные ценности и взгляды на жизнь.

В апреле Светлана со слезами на глазах рассказала о потопе в доме. Масштаб повреждений явно выбил Готочкину из колеи.