"Время снять розовые очки". Что ждет Украину и Европу после победы Мадяра в Венгрии

У Будапешта нет четкой проукраинской позиции

Победитель парламентских выборов в Венгрии от оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр вряд ли сильно изменит риторику страны и по Украине, и по России. На это есть несколько причин.

О них "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Можно ли ожидать налаживания отношений Украины с Венгрией

— Начнем с того, что не стоит надевать розовые очки при оценке нового кабинета Мадяра. Во-первых, резкой смены политики Венгрии в отношении Украины не произойдет. Этот процесс в значительной степени зависит от дипломатических усилий сторон. Во-вторых, венгерское общество перегрето антиукраинской риторикой. Мадяр хоть и атаковал эту политику, но он не может свернуть ее сиюминутно.

Он не будет этого делать, потому что его взгляды где-то имеют элементы критического отношения к Украине. Соответственно, существенные качественные изменения в отношениях возможны только как следствие определенных шагов навстречу друг другу. Венгрия будет и дальше ставить вопрос о венгерском меньшинстве в Украине, о языковом законе, об образовании венгерского языка в Украине. И нам нужно будет на это давать ответ.

То есть, так или иначе, этот вопрос, который нужно будет решать на экспертном уровне, формировать какие-то пакеты предложений для нормализации отношений, а затем по нему двигаться и идти на компромиссы. И тогда можно говорить о качественном изменении отношений.

Виталий Кулик

Снимет ли Венгрия вето на кредит в 90 млрд от ЕС

— Буковина не будет слишком сдерживать выделение Украине европейских денег, хотя это не значит, что Будапешт снимет вето сразу, но может упростить возможность договориться. Ведь при Орбане такая возможность была исключена, а при Мадяре она появилась. Но это не значит, что он стал премьер-министром, и нам вдруг Венгрия дает зеленый свет.

Это должно быть сделано через некоторые дипломатические шаги. Мадяр, скорее всего, будет и дальше оставаться евроскептиком в вопросе интеграции Украины в Европейский Союз. Поэтому мы будем слышать от него постоянно замечания, скептические настроения и т.д. В какой-то момент может показаться, что это возвращается Орбан.

Какие отношения Венгрии и России будут после выборов

— Пока у Будапешта нет откровенно проукраинской политики Мадяра. Это нужно понимать. Что касается России, Венгрия не собирается отказываться от дешевых российских энергоносителей. И это следует понимать, что альтернативы для Венгрии дешевых энергоносителей – это рост цены, а это означает потерю рейтинга.

Если венгры в течение короткого времени ощутят существенное повышение тарифов и цен, это не в интересах Мадяра. Он будет заигрывать с Россией, по крайней мере, относительно того, что он какой-то объем специфических отношений с Россией не будет пытаться сохранить. Мадяр не будет действовать как действовал там Сиярто и Орбан, как агенты влияния или агенты ФСБ.

Он попытается сохранить каналы коммуникации с Москвой. Он не будет занимать антироссийскую позицию, но на словах будет достаточно сдержан и занимать взвешенную позицию. Опять же это может раздражать Украину. Мы можем ожидать от Венгрии более ясной позиции, но ее не будет. Я бы, честно говоря, сейчас и не требовал бы от Венгрии какой-либо однозначности по отношению к России.

Ее, в принципе, не может быть в нынешнем политическом раскладе. Мадяра никто не подпирает с либеральной стороны. У него нет оппозиции слева. У него есть оппозиция справа. И его проевропейская ориентация не сбалансирована другой политической силой, которая может к нему предъявлять какие-то претензии в самой Венгрии. Демократическая коалиция не является тем субъектом, который может ему что-либо выдвигать. Пока появится либеральная оппозиция, пройдет еще некоторое время. Стоит помнить, что сам Мадяр выходит из "Фидеса" и из консервативной среды.

Как Мадяр может изменить отношения с Европой и США

— Европе придется с Мадяром иметь дело, придется учитывать его позицию, а он захочет конвертировать это в преференции. И балансировать в том числе между Соединенными Штатами и Россией, Европейским Союзом, получать дальше субвенции от Европейского Союза, пытаться сберечь какие-то объемы российских денег. Это будет сложная игра со многими узкими точками.

Может ли Венгрия найти альтернативу нефтепроводу "Дружба"

- У меня нет ответа на то, что будет с "Дружбой". Это не завершенный проект. Он может быть опцией будущих договоренностей. Поэтому здесь открывается простор для переговоров, для налаживания отношений с Мадяром. Украине придется запустить "Дружбу". Это нельзя исключать, ведь этот нефтепровод – это не только транзит из России, это также Одесса-Броды для нефти.

В случае завершения горячей фазы прекращения войны каспийская нефть будет выходить на рынок всеми возможными путями, включая поставки через Черное море и где наша труба может быть опцией.

Мадяр – это второй Орбан? Что говорит Загородний о новом лидере

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что Мадяр ничем особо не будет отличаться от Орбана. Ведь долгое время был в партии "Фидес", а также он против членства Украины в ЕС.

"Плюс-минус будет такая же политика отстаивания, также будет говорить нам о правах венгров. Мадяр не сильно изменит позицию Венгрии, чтобы помогать в рамках НАТО Украине и многому другому. По сути, на мой взгляд, он отличается от Орбана лишь тем, что он младше и стройнее. Я вообще считаю, что его тоже финансировали россияне, потому что Орбан мог быть слишком дорогим в обслуживании, мог уже не выполнить какие-то свои обязательства, и россияне тоже могли сделать ставку на него. Поэтому я не считаю, что сильно что-нибудь изменится", — резюмирует эксперт.

