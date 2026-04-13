"Время снять розовые очки". Что ждет Украину и Европу после победы Мадяра в Венгрии

Татьяна Крутякова ,
Новость обновлена 13 апреля 2026, 15:59
У Будапешта нет четкой проукраинской позиции

Победитель парламентских выборов в Венгрии от оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр вряд ли сильно изменит риторику страны и по Украине, и по России. На это есть несколько причин.

О них "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Можно ли ожидать налаживания отношений Украины с Венгрией

Начнем с того, что не стоит надевать розовые очки при оценке нового кабинета Мадяра. Во-первых, резкой смены политики Венгрии в отношении Украины не произойдет. Этот процесс в значительной степени зависит от дипломатических усилий сторон. Во-вторых, венгерское общество перегрето антиукраинской риторикой. Мадяр хоть и атаковал эту политику, но он не может свернуть ее сиюминутно.

Он не будет этого делать, потому что его взгляды где-то имеют элементы критического отношения к Украине. Соответственно, существенные качественные изменения в отношениях возможны только как следствие определенных шагов навстречу друг другу. Венгрия будет и дальше ставить вопрос о венгерском меньшинстве в Украине, о языковом законе, об образовании венгерского языка в Украине. И нам нужно будет на это давать ответ.

То есть, так или иначе, этот вопрос, который нужно будет решать на экспертном уровне, формировать какие-то пакеты предложений для нормализации отношений, а затем по нему двигаться и идти на компромиссы. И тогда можно говорить о качественном изменении отношений.

Виталий Кулик
Снимет ли Венгрия вето на кредит в 90 млрд от ЕС

Буковина не будет слишком сдерживать выделение Украине европейских денег, хотя это не значит, что Будапешт снимет вето сразу, но может упростить возможность договориться. Ведь при Орбане такая возможность была исключена, а при Мадяре она появилась. Но это не значит, что он стал премьер-министром, и нам вдруг Венгрия дает зеленый свет.

Это должно быть сделано через некоторые дипломатические шаги. Мадяр, скорее всего, будет и дальше оставаться евроскептиком в вопросе интеграции Украины в Европейский Союз. Поэтому мы будем слышать от него постоянно замечания, скептические настроения и т.д. В какой-то момент может показаться, что это возвращается Орбан.

Какие отношения Венгрии и России будут после выборов

Пока у Будапешта нет откровенно проукраинской политики Мадяра. Это нужно понимать. Что касается России, Венгрия не собирается отказываться от дешевых российских энергоносителей. И это следует понимать, что альтернативы для Венгрии дешевых энергоносителей – это рост цены, а это означает потерю рейтинга.

Если венгры в течение короткого времени ощутят существенное повышение тарифов и цен, это не в интересах Мадяра. Он будет заигрывать с Россией, по крайней мере, относительно того, что он какой-то объем специфических отношений с Россией не будет пытаться сохранить. Мадяр не будет действовать как действовал там Сиярто и Орбан, как агенты влияния или агенты ФСБ.

Он попытается сохранить каналы коммуникации с Москвой. Он не будет занимать антироссийскую позицию, но на словах будет достаточно сдержан и занимать взвешенную позицию. Опять же это может раздражать Украину. Мы можем ожидать от Венгрии более ясной позиции, но ее не будет. Я бы, честно говоря, сейчас и не требовал бы от Венгрии какой-либо однозначности по отношению к России.

Ее, в принципе, не может быть в нынешнем политическом раскладе. Мадяра никто не подпирает с либеральной стороны. У него нет оппозиции слева. У него есть оппозиция справа. И его проевропейская ориентация не сбалансирована другой политической силой, которая может к нему предъявлять какие-то претензии в самой Венгрии. Демократическая коалиция не является тем субъектом, который может ему что-либо выдвигать. Пока появится либеральная оппозиция, пройдет еще некоторое время. Стоит помнить, что сам Мадяр выходит из "Фидеса" и из консервативной среды.

Как Мадяр может изменить отношения с Европой и США

Европе придется с Мадяром иметь дело, придется учитывать его позицию, а он захочет конвертировать это в преференции. И балансировать в том числе между Соединенными Штатами и Россией, Европейским Союзом, получать дальше субвенции от Европейского Союза, пытаться сберечь какие-то объемы российских денег. Это будет сложная игра со многими узкими точками.

Может ли Венгрия найти альтернативу нефтепроводу "Дружба"

- У меня нет ответа на то, что будет с "Дружбой". Это не завершенный проект. Он может быть опцией будущих договоренностей. Поэтому здесь открывается простор для переговоров, для налаживания отношений с Мадяром. Украине придется запустить "Дружбу". Это нельзя исключать, ведь этот нефтепровод – это не только транзит из России, это также Одесса-Броды для нефти.

В случае завершения горячей фазы прекращения войны каспийская нефть будет выходить на рынок всеми возможными путями, включая поставки через Черное море и где наша труба может быть опцией.

Мадяр – это второй Орбан? Что говорит Загородний о новом лидере

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что Мадяр ничем особо не будет отличаться от Орбана. Ведь долгое время был в партии "Фидес", а также он против членства Украины в ЕС.

"Плюс-минус будет такая же политика отстаивания, также будет говорить нам о правах венгров. Мадяр не сильно изменит позицию Венгрии, чтобы помогать в рамках НАТО Украине и многому другому. По сути, на мой взгляд, он отличается от Орбана лишь тем, что он младше и стройнее.

Я вообще считаю, что его тоже финансировали россияне, потому что Орбан мог быть слишком дорогим в обслуживании, мог уже не выполнить какие-то свои обязательства, и россияне тоже могли сделать ставку на него. Поэтому я не считаю, что сильно что-нибудь изменится", — резюмирует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Орбан едва сдержал эмоции, когда узнал про свое поражение.

