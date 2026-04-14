Доведеться напружитися: чого захоче від України майбутній прем'єр Угорщини Мадяр

Фокус нового парламенту може зміститись

Політика лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, який переміг на виборах в Угорщині, ще з самого початку була орієнтована на внутрішні проблеми. Тому очікувати кардинальних змін у відносинах Києва та Будапешта чи Угорщини та Росії не варто.

Про це "Телеграфу" розповіла експертка з політики Угорщини в аналітичному центрі AdAstra, адвокаційна менеджерка з євроінтеграції Центру прав людини Zmina Анастасія Даців. За її словами, Мадяр ще з 2024 року став активним політичним гравцем в Угорщині.

"Вчорашня пресконференція підтвердила: вирішення внутрішніх проблем – передусім економічних та соціальних, а також відбудова зв’язків із європейськими партнерами та сусідами, що інколи не були такі важливі для Орбана, як Росія чи Китай, будуть в основному фокусі нового парламенту", — каже Даців.

Анастасія Даців

На її думку, поточний вектор розвитку відносин з Україною зберігатиметься відповідний: політика Мадяра буде побудована так, щоб забезпечити краще становище Угорщини. Це підтвердили і його слова щодо кредиту Україні, адже він погоджує допомогу, але без участі Угорщини. Мовляв, Будапешт і так в складній ситуації, аби ще долучатися до кредитів третім державам.

"Відповіді Мадяра щодо війни в Україні теж були позитивні: він погодився, що ніхто не може втручатися в іншу країну, ба більше – щодо того, які територіальні поступки ця країна має зробити", — каже експертка.

Даців додає, що з промови Мадяра зрозуміло: центральні питання — це освіта та мова угорців на Закарпатті. А враховуючи проєвропейський вектор України, ці питання прийдеться вирішувати.

"Напередодні виборів було очевидно, що усі проблемні аспекти угорсько-українських відносин не зникнуть в одну мить. Але ми все ще залишаємося сусідами, і ці проблеми рано чи пізно потрібно вирішити, хто не був би при владі, хоча й чесно визнати, що з Мадяром буде дещо легше", — резюмує експертка.

