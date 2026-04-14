Восхищалась Галкиным. Что известно о жене легенды украинского футбола Руслана Ротаня и как она выглядит
Она нередко радует подписчиков фото с отдыха за рубежом
Личная жизнь главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня всегда вызывала интерес у болельщиков. После развода с первой супругой футболист обрел счастье во втором браке с Кристиной Раевской.
Сегодня Раевская — не просто "жена тренера", а популярный инфлюенсер, за чьей жизнью следят тысячи подписчиков. Пара официально оформила отношения в 2013 году.
"Телеграф" рассказывает, что известно о нынешней супруге Руслана Ротаня и как она выглядит.
Сейчас женщина активно ведет Instagram (11 тысяч фоловеров), где делится кадрами семейного быта, путешествий и светских мероприятий.
Судя по публикациям, Раевская часто наслаждается отдыхом на элитных заграничных курортах.
У Руслана и Кристины подрастают две дочери — Мирослава и Доминика.
В начале 2026 года имя Кристины попало в заголовки спортивных изданий после того, как она посетила концерт Максима Галкина и поделилась совместным фото с российским артистом, выразив восхищение его выступлением.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай: еще до начала полномасштабного вторжения Раевская-Ротань была впечатлена выступлением Галкина, который вел празднование ее дня рождения
Кроме того, футболист имеет троих детей от первого брака с каратисткой Марией Игнатьевой (ныне Фролова): сыновей Богдана и Захара, а также дочь Ангелину.
