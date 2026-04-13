Мадяр похож на Орбана: чего Украине ждать от победителя выборов в Венгрии

Киеву нужно готовиться к сотрудничеству и прагматичному подходу

Победитель парламентских выборов в Венгрии от оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что страна вынуждена сесть за стол переговоров с Россией. Здесь у многих сразу возникают опасения, что Будапешт снова будет зависим от Москвы и пророссийское влияние никуда не денется.

Как отметил "Телеграфу" украинский политолог Евгений Магда, Украина должна снизить свои ожидания по отношению к Венгрии после выборов.

Нет ли угрозы, что Венгрия действительно подсядет на российскую "энергетическую иглу"? Тем более что Мадяр заявил, что правительство будет не проукраинское, а проугорское, и оно будет отстаивать интересы всех венгров (а в их интересах — поставка дешевых энергоносителей). Не станет ли он новым Орбаном?

— По-моему, у Украины после победы Петра Мадяра возникают необоснованные ожидания, что все кардинально изменится. На самом деле, в общественном дискурсе Будапешта нет большого запроса на изменение отношений с Киевом.

Потому что там есть травма Трианона (историческая и психологическая травма венгерского общества, вызванная подписанием Трианонского мирного договора, — ред.), накрученный Орбаном собственный электорат и тот факт, что политически Мадяр и Орбан в одном сегменте политического спектра.

"Они националисты, только с разной степенью цивилизованности, я бы так сказал. И Мадяр выиграл просто за счет того, что он младше, что он якобы играет против системы и так далее", — говорит Магда.

Евгений Магда

Он добавляет, что это все не просто электоральные технологии, это борьба за различные политические перспективы. Поэтому Украина должна сформировать повестку дня отношений с Венгрией, которая отвечает интересам обеих стран. Потому что, когда лидером был Орбан, многое решали эмоции, сейчас время для прагматизма и готовности сотрудничать.

Что предшествовало

После оглашения победы Мадяр заявил, что Венгрии придется сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на время. Необходимо усилить диверсификацию, но это не произойдет сразу. При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем", — сказал он.

