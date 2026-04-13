Мадяр уже бывал в Украине во время великой войны: когда и что делал (видео)

Из-за этого визита Орбан ввел санкции против украинца

Победитель парламентских выборов в Венгрии от оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр два года назад приезжал в Украину и чествовал память погибших защитников.

Соответствующее видео появилось на странице его друга – депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера.

Украинец поддерживал Мадяра, откровенно критиковал премьер-министра Виктора Орбана и пытался наладить связь с Венгрией.

За общение с Мадяром администрация Орбана признала Цебера угрозой национальной безопасности Венгрии и ввела против него санкции.

На кадрах видно, что во время визита Петер Мадяр посмотрел на разбитую российскую технику и возложил цветы к памятнику погибшим за суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также венгерский политик посетил мемориалы погибшим украинским воинам, в частности на Майдане Незалежности в центре Киева, Бучу и могилу бойца 15-го отдельного горно-штурмового батальона с фамилией Мадяр. Возможно, это его родственник.

Ранее Петер Мадяр высказался о войне, вступлении Украины в ЕС и отношениях с Путиным. По его словам, Украина сама должна решать, на каких условиях завершать войну с Россией.