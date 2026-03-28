Выдвинул претензии НАТО, похвастался тайным оружием и упомянул Украину. Свежие заявления Трампа

Американский лидер заявил, что хочет запомниться как великий миротворец

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений. Он выдвинул претензии союзникам по НАТО, говорил о ситуации на Ближнем Востоке, тайном оружии и о войне России против Украины.

О НАТО

На инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Майами американский лидер заявил, что США помогают НАТО, но Альянса "не будет рядом", если что-нибудь случится.

Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда нам не помогут. Если что-нибудь серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но если что-то случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом, — сказал Трамп

По его словам, нынешние действия союзников свидетельствуют, что Вашингтону "возможно, не обязательно" оставаться столь вовлеченным в дела НАТО.

Об Украине

Глава США заявил, что потери в войне в Украине достигают десятков тысяч еженедельно. По его словам, ситуация является "худшей со времен Второй мировой". По словам Трампа, только за одну неделю якобы погибли 28 тысяч солдат, а неделей ранее — 32 тысячи. О потерях с какой стороны идет речь, он не уточнил.

Он вновь заявил, что "урегулировал восемь войн" и считает, что войну России против Украины можно было бы легче завершить. Однако, добавил он, серьезным препятствием является "чрезвычайная ненависть" между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

О Ближнем Востоке и Иране

По словам американского лидера, "мы как никогда близки к тому, чтобы Ближний Восток наконец-то освободился от иранского террора и агрессии".

Верховный лидер Ирана больше не является верховным; он мертв. Сын или мертв, или в очень плохом состоянии, — добавил Дональд Трамп

Он сказал, что в США "осталось 3 554 цели, и мы расправимся с ними довольно быстро". Трамп добавил, что Соединенные Штаты уничтожили 97% пусковых установок Ирана.

Глава США подчеркнул, что происходящее против Ирана не война, а "военная операция".

Я говорю "военная операция", потому что для военной операции мне не нужны никакие разрешения. Как для войны, нужно получить одобрение Конгресса, Дональд Трамп

Он также выразил благодарность Саудовской Аравии. Одновременно лидер США упрекнул НАТО.

Я хочу поблагодарить всю Королевскую Саудовскую Аравию; они были очень полезны, в отличие от НАТО, — сказал он

О тайном оружии

У нас есть оружие, о котором никто даже не знает, кроме нескольких из нас, Дональд Трамп

Назвал Ормузский пролив "проливом Трампа"

Президент США заявил, что иранцы должны открыть этот важный для мирового судоходства пролив. Во время этого он, вероятно, случайно, назвал его "пролив Трампа".

Они должны открыть ее, они должны открыть "пролив Трампа". Я имею в виду Ормузский пролив. Простите, мне очень жаль. Это ужасная ошибка, – сказал американский лидер

О том, что следующая Куба

Трамп сказал, что следующей будет Куба. Но, с иронией добавил он, "сделайте вид, что я этого не говорил".

СМИ, пожалуйста, проигнорируйте это заявление! Благодарю вас. Но Куба следующая, Дональд Трамп

Трамп убеждал, что он действительно миротворец

Я знаю, что это звучит несколько странно из моих уст, но я бы очень хотел, чтобы мое наследие запомнилось как наследие великого миротворца, потому что я действительно верю, что я миротворец, — подчеркнул президент США

