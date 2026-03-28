Висунув претензії НАТО, похвалився таємною зброєю та згадав Україну. Свіжі заяви Трампа

Американський лідер заявив, що хоче запам'ятатися як великий миротворець

Президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв. Він висунув претензії союзникам по НАТО, говорив про ситуацію на Близькому Сході, таємну зброю та згадав війну Росії проти України.

Про НАТО

На інвестиційному форумі Future Investment Initiative у Маямі американський лідер заявив, що США допомагають НАТО, але Альянсу "не буде поруч", якщо щось трапиться.

Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч, — сказав Трамп

За його словами, нинішні дії союзників свідчать про те, що Вашингтону "можливо, не обов’язково" залишатися настільки залученим у справи НАТО.

Про Україну

Глава США заявив, що втрати у війні в Україні сягають десятків тисяч щотижня. За його словами, ситуація є "найгіршою з часів Другої світової". За словами Трампа, лише за один тиждень нібито загинуло 28 тисяч солдатів, а тижнем раніше — 32 тисячі. Про втрати з якого боку йдеться, він не уточнив.

Він знову заявив, що "врегулював вісім війн" і вважає, що війну Росії проти України можна було б завершити легше. Проте, додав він, серйозною перешкодою є "надзвичайна ненависть" між главою РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про Близький Схід та Іран

За словами американського лідера, "ми як ніколи близькі до того, щоб Близький Схід нарешті звільнився від іранського терору та агресії".

Верховний лідер Ірану більше не є верховним; він мертвий. Син або мертвий, або в дуже поганому стані, — додав Дональд Трамп

Він сказав, що у США "залишилося 3 554 цілі, і ми розправимося з ними досить швидко". Трамп додав, що Сполучені Штати знищили 97% пускових установок Ірану.

Глава США наголосив, те, що відбувається проти Ірану, не війна, а "військова операція".

Я кажу "військова операція", бо як військова операція мені не потрібні жодні дозволи. Як у війні, треба отримати схвалення Конгресу, Дональд Трамп

Він також висловив подяку Саудівській Аравії. Одночасно лідер США дорікнув НАТО.

Я хочу подякувати всій Королівській Саудівській Аравії; вони були дуже корисними, на відміну від НАТО, — сказав він

Дональд Трамп

Про таємну зброю

У нас є зброя, про яку ніхто навіть не знає, крім декількох з нас, Дональд Трамп

Назвав Ормузьку протоку "протокою Трампа"

Президент США заявив, що іранці мають відкрити цю важливу для світового судноплавства протоку. Під час цього він, ймовірно випадково, назвав її "протока Трампа".

Вони мають відкрити її, вони мають відкрити "протоку Трампа". Я маю на увазі Ормузьку протоку. Вибачте, мені дуже шкода. Це жахлива помилка, — сказав американський лідер

Про те, що наступна — Куба

Трамп сказав, що наступною буде Куба. Але, з іронією додав він, "зробіть вигляд, що я цього не казав".

ЗМІ, будь ласка, проігноруйте цю заяву! Дякую вам. Але Куба наступна, Дональд Трамп

Трамп переконував, що він дійсно миротворець

Я знаю, що це звучить дещо дивно з моїх вуст, але я б дуже хотів, щоб моя спадщина запам’яталася як спадщина великого миротворця, тому що я справді вірю, що я миротворець, — наголосив президент США

