Трамп набросился на Украину не просто так: что действительно стоит за его заявлением

Для руководителя Белого дома Украина выглядит удобным объектом для манипуляций

Заявления президента США Дональда Трампа относительно вмешательства Украины в американские выборы в 2024 году больше похожи на атаку на Джо Байдена и Демократическую партию в рамках избирательной кампании. А Украина оказалась удобным объектом для провокаций.

Также возможно, что из-за распространения подобной информации, администрация Дональда Трампа стремится подстраховаться перед судом по закрытию программы USAID. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Предвыборная лихорадка?

По мнению эксперта, ситуация похожа на то, что запланированные на ноябрь этого года выборы в США уже начались. И этот выпад Трампа направлен на внутреннюю аудиторию.

"Думаю, это больше атака на Байдена и демократов в рамках избирательной кампании. А Украина оказалась удобным объектом для манипуляций", — сказал Леонов.

Александр Леонов.

Он подчеркнул, что действия президента США пока не отвечают общественным настроениям в Америке. Граждане требуют усиления давления на РФ, а Трамп действует наоборот.

"Общие настроения в США требуют от американского президента усилить давление на Россию, а Трамп приостанавливает санкции и налаживает отношения. Очевидно, возможны новые обвинения по связям с Путиным и РФ. Возможно, после поражения в суде по закрытию "Голоса Америки", у Трампа также так хотят подстраховаться по делу о закрытии программы USAID", — указал Леонов.

Что написал Трамп

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы 2024 года. Более того, по его словам, Украина якобы направила большие средства на переизбрание Джо Байдена.

"США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался сговор с целью перенаправления средств на переизбрание Байдена", — написал президент США и разместил ссылку на статью издания Just The News.

О чем идет речь в статье

Материал вышел под заголовком: "США перехватили сообщения правительства Украины о плане перевода средств на переизбрание Байдена". Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что разведка США перехватила переговоры украинского правительства, где якобы обсуждался план перевода сотен миллионов долларов на финансирование кампании Байдена на выборах в 2024 году.

Авторы статьи утверждают, что директор Национальной разведки США Тулси Хаббард недавно узнала о перехвате и поручила проверить записи, чтобы выяснить, был ли реализован план и следует ли передавать материалы в ФБР. При этом отмечается, что она подчеркнула, что "перехваченные сообщения не связаны с российскими дезинформационными усилиями".

Отмечается также, что в докладе, полученном изданием, утверждается, что якобы в переводе участвовало агентство USAID. Также отмечается, что получателями денег должны стать два американских субподрядчика, которые позже перевели бы их на счета Демократической партии. Имена этих лиц тоже не названы.

"Правительство Украины и неопределенные сотрудники правительства США, через USAID в Киеве, якобы разработали план, который предоставил бы сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков для финансирования инфраструктурного проекта в Украине, который использовался в качестве прикрытия для перевода примерно 90% средств, выделенных на финансирование кампании Джо Байдена по переизбранию", — говорится в материале.

