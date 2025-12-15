План гарантий безопасности для Украины от Европы и США: 6 ключевых пунктов

Над гарантиями для Украины США и Европа работают совместно

В понедельник, 15 декабря, европейские лидеры опубликовали план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту неба и судоходства.

Об этом идет речь в совместном заявление лидеров Европы. В документ включено шесть пунктов, в том числе юридически обязывающее обязательство принять меры по восстановлению мира и безопасности в случае нападения.

Они отметили, что приветствуют значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине. Также есть согласие для совместной работы как с американским лидером, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения устойчивого мира.

"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Они ясно дали понять, что Украина и её народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед возможной будущей агрессией России", – говорится в заявлении.

Поэтому Европа и Соединенные Штаты обязались совместно работать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности. Они включают:

• Оказание постоянной и значительной поддержки Украине в наращивании ее вооруженных сил, численность которых в мирное время должна оставаться на уровне 800 000 человек, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.

• Создание возглавляемых Европой "многонациональных сил Украины", сформированных заинтересованными странами в рамках Коалиции желающих и поддерживаемых США. Они будут способствовать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем действий на территории Украины.

• Создание возглавляемого США механизма мониторинга и проверки прекращения огня с международным участием для обеспечения раннего предупреждения о любых будущих нападениях, установления фактов и реагирования на любые нарушения, а также механизма урегулирования для разработки взаимных мер по деэскалации, которые могут быть предприняты в интересах всех сторон.

• Юридически обязывающее обязательство, в соответствии с национальными процедурами, принять меры по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения. Эти меры могут включать вооруженную силу, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия.

• Инвестировать в будущее процветание Украины, включая выделение значительных ресурсов на восстановление и реконструкцию, заключение взаимовыгодных торговых соглашений и учет необходимости компенсации Украине со стороны России за причиненный ущерб. В этом контексте российские суверенные активы в Европейском союзе были заморожены.

• Решительно поддержать вступление Украины в Европейский союз.

Совместное заявление, в котором представлен план, подписали: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейского совета Антониу Кошта, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 14 декабря в Берлине состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией и представителями ЕС. Глава государства отметил, что главным основанием для мира будут гарантии безопасности для Украины.