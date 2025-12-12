Во сколько Украине обойдутся возможные выборы? Магера ответил

За последний год предполагаемая сумма выросла

Проведение президентских выборов в Украине может обойтись в сумму, превышающую ранее озвученные 6 млрд гривен. Основная причина — рост расходов на оплату труда членов избирательных комиссий.

Что нужно знать:

Сметой и всеми детальными расчетами по выборам занимается ЦИК

Усложнение условий и увеличение количества задействованных комиссий также может увеличить бюджет

Расходы на безопасность и работу силовых структур не входят в смету выборов

Об этом "Телеграфу" рассказал заслуженный юрист Украины Андрей Магера в материале: "Выборы по требованию Трампа. Сможет ли Украина их провести, объяснил юрист".

По его словам, ответить точно на этот вопрос может только Центральная избирательная комиссия, поскольку для этого необходимо ведение смет и детальные расчеты по каждой статье выборов. Однако Магера предположил, что весь этот процесс будет стоить миллиардов гривен.

В начале 2025 года ЦИК озвучивал цифру в 6,2 миллиарда по тогдашним ценам. В то же время юрист полагает, что сейчас сумма может быть уже больше.

Из-за того что львиная доля расходов бюджета на проведение выборов — это заработная плата членов комиссии и начисления на эту заработную плату, а она отталкивается от минималки. Минималка у нас постоянно повышается пояснил собеседник.

При этом дополнительные расходы на безопасность, задействование правоохранителей и военной полиции не будут включены в статью расходов.

Меры безопасности – это не непосредственная смета выборов. Это непосредственно на содержание этих правоохранительных органов, силовых структур, у них отдельная статья. Это не касается избирательного процесса подытожил Магера.

