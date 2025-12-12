Субсидию могут отменить по 5 причинам: названа главная проблема
Потеря субсидии в большинстве случаев причина вполне предсказуема, но может затронуть даже нуждающуюся семью
Утратить назначенную субсидию можно достаточно быстро. В Пенсионном фонде тщательно следят за соблюдением всех правил.
Что нужно знать:
- Субсидию могут не продлить, если есть долг, изменения имущественного положения, члены семьи за границей
- ПФУ часто применяет правила без учета реальных жизненных обстоятельств семей
После передачи субсидий Пенсионному фонду, отказы начали появляться чаще, потому что ПФУ слишком буквально соблюдает правила, прописанные в постановлении КМУ №848, считает юрист по перерасчету пенсии ЮК "Приходько и партнеры" Любомир Кожухов. Он объяснил "Телеграфу", что основные отказы в продлении субсидии в его практике связаны с пятью причинами:
- Долги за ЖКУ, если задолженность просрочена более 3-х месяцев на сумму от 680 грн.
- Имущественное состояние: большая квартира, дорогостоящий автомобиль, существенные вклады или приобретение валюты.
- Изменения, о которых не сообщили в течение 30 дней — в доходе, составе семьи, месте проживания, о больших покупках.
- Есть член семьи, который больше 60 дней за границей, но учтен в домохозяйстве.
- В случае если обязательный платеж равен или превышает реальную стоимость коммунальных услуг.
По словам адвоката, главная сложность состоит в том, что ПФУ формально применяет правила без учета реалий жизни.
Орган холодно смотрит только на формулу и пункты Положения, часто игнорируя здравый смысл и жизненные обстоятельства конкретной семьи.
