Субсидию могут отменить по 5 причинам: названа главная проблема

Потеря субсидии в большинстве случаев причина вполне предсказуема, но может затронуть даже нуждающуюся семью

Утратить назначенную субсидию можно достаточно быстро. В Пенсионном фонде тщательно следят за соблюдением всех правил.

Что нужно знать:

Субсидию могут не продлить, если есть долг, изменения имущественного положения, члены семьи за границей

ПФУ часто применяет правила без учета реальных жизненных обстоятельств семей

После передачи субсидий Пенсионному фонду, отказы начали появляться чаще, потому что ПФУ слишком буквально соблюдает правила, прописанные в постановлении КМУ №848, считает юрист по перерасчету пенсии ЮК "Приходько и партнеры" Любомир Кожухов. Он объяснил "Телеграфу", что основные отказы в продлении субсидии в его практике связаны с пятью причинами:

Долги за ЖКУ, если задолженность просрочена более 3-х месяцев на сумму от 680 грн.

Имущественное состояние: большая квартира, дорогостоящий автомобиль, существенные вклады или приобретение валюты.

Изменения, о которых не сообщили в течение 30 дней — в доходе, составе семьи, месте проживания, о больших покупках.

Есть член семьи, который больше 60 дней за границей, но учтен в домохозяйстве.

В случае если обязательный платеж равен или превышает реальную стоимость коммунальных услуг.

По словам адвоката, главная сложность состоит в том, что ПФУ формально применяет правила без учета реалий жизни.

Орган холодно смотрит только на формулу и пункты Положения, часто игнорируя здравый смысл и жизненные обстоятельства конкретной семьи. Любомир Кожухов, юрист по перерасчету пенсии ЮК "Приходько и партнеры"

