В Польше масштабная операция из-за диверсии на железной дороге. Действительно ли причастны украинцы и что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого они обсудили подрыв железной дороги между Варшавой и Люблином, в селе Мика. Стороны пришли к одному выводу: все факты указывают на российский след и никто, кроме россиян, в этом не заинтересован.

Что нужно знать:

Зеленский и Туск договорились о создании группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны РФ

В Укрзализныце уже предприняли надлежащие меры по противодействию таким диверсиям

Было установлено, что для организации взрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины использовался Telegram

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Зеленского. Он подчеркнул, что Туск поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки по поводу недавних актов диверсий на польской железной дороге.

Как выяснилось, социальная платформа Telegram использовалась для организации взрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины.

Я отметил, что подобные взрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. В Укрзализныце мы предприняли надлежащие меры по противодействию таким диверсиям отметил президент Украины.

Информация обеих сторон совпала: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто кроме россиян в этом не заинтересован.

Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией. Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем подытожил Зеленский.

Что известно о подрыве

Утром 17 ноября, на железнодорожном пути произошел акт диверсии. Зафиксированы разрушения на участке Варшава-Люблин. Заметим, что линия, где произошел взрыв, ведет к границе с Украиной. Поэтому в сети появилось немало догадок, что по этому маршруту якобы должны были доставлять помощь от НАТО нашему государству. Однако официально эту версию не подтверждали, Туск лишь отметил важность поврежденного участка.

Мика на карте

По словам Туска, этот маршрут также имеет решающее значение для доставки помощи Украине.

В Польше говорят о российском следе в операции. Так, военный эксперт Артур Мичек написал: "Итак, у нас есть подтверждение. Мы снова являемся мишенью атаки, вероятно, со стороны России".

"Польша столкнулась с актами саботажа, беспрецедентными в новейшей истории. В этой ситуации ни у кого не должно быть сомнений относительно того, как вести себя. И никто не должен прогибаться под врагов родины. Службы действуют. Одно можно сказать наверняка: виновные будут привлечены к ответственности за этот акт агрессии": – написал Марцин Кервинский.

Как сообщает RMF24, Генеральный штаб Войска Польского начинает общенациональную операцию по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры в стране. В операции будут задействованы силы территориальной обороны со всей Польши.

"Операция будет включать в себя наблюдение и патрулирование территорий и мест, которые могут быть потенциальными целями для диверсантов. Силы территориальной обороны (ВОТ) получат специальное оборудование для операции, такое как очки ночного видения и беспилотные летательные аппараты, которые облегчат проведение операций даже в ночное время", — говорится в материале.

В Польше неизвестные взорвали железную дорогу

В то же время издание Wiadomosci пишет, что Европейский парламент проведёт дебаты по вопросу актов саботажа в Польше. Польские депутаты Европарламента лоббировали включение этой темы в повестку Страсбургской сессии. Теперь они хотят получить резолюцию.

Дебаты в следующую среду пройдут в соответствии с правилом 169 Регламента Европарламента, которое не предусматривает принятие резолюции. Это означает, что резолюция может быть принята только на декабрьской сессии.

Согласно выводам следствия, подозреваемыми в диверсии якобы являются двое украинцев, сотрудничавших с российской разведкой. У следователей есть имена и фотографии обоих мужчин. Один из них, предположительно, был осужден в мае судом во Львове за диверсии. Другой — житель Донбасса, бывший сотрудник местной прокуратуры, сбежавший в Беларусь. Предполагается, что оба мужчины осенью перебрались из Беларуси в Польшу, а после диверсии уехали через Тересполь.

Подрыв железной дороги в Польше

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о подрыве железной дороги в Польше. Собрана вся имеющаяся информация и реакция Украины.