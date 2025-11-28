Такой мирный план Зеленский не подпишет. Ермак назвал главную "красную линию"

Руководитель ОП назвал самый спорный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет никакой документ, в котором содержался бы отказ Украины от своих территорий. Это наиболее спорный вопрос "мирного плана", работа над которым продолжается.

Что нужно знать:

Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина отказалась от оккупированных РФ территорий

Однако это запрещено в Конституции Украины, поэтому об этом не может быть и речи

На следующем этапе работы над "мирным планом" Зеленский постарается провести "красную линию" по территориальным вопросам

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic. Он отметил, что отказ от территорий запрещает Конституция Украины.

Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа, Андрей Ермак

Он добавил, что на следующем этапе работы над предстоящим мирным соглашением Зеленский планирует провести "красную линию" в наиболее спорном вопросе. Речь идет о требовании России отдать суверенные территории Украины.

По вопросу земли Украина готова обсуждать только то, где должна быть проведена линия, чтобы разграничить то, что контролируют враждующие стороны. Все, что мы можем реально говорить сейчас, это определить линию столкновения. И это то, что нам нужно сделать, — отметил Ермак

Что Путин сказал о мирном соглашении

После того как США представили свой "мирный план" из 28 пунктов, началась напряженная работа над ним. Будущее соглашение усилиями Европы и Украины удалось сделать более приемлемым для Украины.

Однако это не понравилось главе России Владимиру Путину. 27 ноября он выступил с рядом заявлений. Заявил, что "подписывать документы с украинским руководством бессмысленно — они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись идти на выборы", что прекращение огня со стороны РФ возможно только тогда, когда "ВСУ уйдут с занимаемых ими территорий". Также кровожадный глава Кремля запугивает, что Россия готова "сражаться до последнего украинца".

