Сначала мирное соглашение, а потом гарантии безопасности? Что скрывает хитрый ход США

В Европе настроены скептически по поводу "мирного плана" Трампа

США хотят заключить мирное соглашение между Украиной и Россией еще до гарантий безопасности. Вашингтон пытается перестраховаться и не называет себя справедливым посредником в завершении войны.

Что нужно знать:

Белый дом отмечал, что любой план будет иметь гарантии безопасности, но сейчас их нет

Европейские лидеры опасаются, что США склоняются на сторону России по вопросу решения войны

Вашингтон требует сначала заключить мирное соглашение, а затем предоставить гарантии безопасности Украине

Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп таким образом якобы пытается перестраховаться. Ведь гарантии для Киева подразумевают усиленную военную поддержку во время вооруженной агрессии.

Это подтверждает и то, что госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с европейскими чиновниками заявил, что президент Трамп договорится о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, но позже.

В то же время, на встрече в Женеве Рубио говорил о гарантиях безопасности, однако источник издания не сообщил подробностей. По словам собеседника, одними из главных вопросов тогда были территории и замороженные активы РФ.

При этом Белый дом настаивал, что любой мирный план будет гарантировать безопасность.

"Администрация Трампа неоднократно заявляла, как публично, так и приватно, любое соглашение должно обеспечивать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", — заявила замглавы Белого дома Анна Келли.

Интересно, что Рубио подчеркивал, что США не считают себя справедливым посредником на переговорах. Ведь Белый дом оказывает помощь Украине и вводит санкции против России.

Лидеры европейских стран на фоне этих разговоров и мирного плана опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов в сторону России.

"Никакого слова о правах человека, гуманитарном плане, международном праве или принципах. Это создает новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр", — добавил источник.

