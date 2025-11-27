Путин опозорился заявлением о "победах" России на фронте
Путин похвастался, что российские солдаты идут вперед в населенном пункте, которого нет
В четверг, 27 ноября, глава России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан рассказал о продвижении российских войск в городе, которого не существует. Скорее всего, он назвал Комсомольском Константиновку в Донецкой области.
Что нужно знать:
- Путин заявил об успехах российской армии в "Комсомольске"
- Ближайший Комсомольск — Горишние Плавни в Полтавской области
- Военные аналитики допускают, что речь шла о городе Константиновка
На ошибку Путина обратили внимание военные аналитики в беседе с российским независимым медиа "Агентство".
После своего рассказа перед журналистами о ситуации в Покровске и Мирнограде глава Кремля перешел к городу, расположенному северо-восточнее, назвав его Комсомольском. Путин уточнил, что речь идет о населенном пункте, находящемся южнее Купянска и юго-западнее Северска.
"В Комсомольске, внутри города, идут боевые действия. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками, и продвижение идет дальше", — заявил он.
Три военных аналитика в беседе с журналистами "Агентства" предположили, что глава России имел в виду Константиновку. Речь идет о Кирилле Михайлове, Яне Матвееве и сотруднике Conflict Intelligence Team, пожелавшем остаться анонимным.
До Путина Константиновку никто не называл Комсомольском, отметили Матвеев и сотрудник CIT. Ближайший город Комсомольск (с 2016 года — Горишние Плавни) расположен в 300 км от Константиновки и линии фронта — в Полтавской области, пояснил Михайлов.
Напомним, на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан Путин также сделал ряд заявлений касательно работы над завершением войны в Украине. Он заявил, что Москва согласна положить идеи "мирного плана" Трампа в "основу будущих договоренностей".