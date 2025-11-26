"Не может быть речи": в России категорически высказались по поводу мирного плана

Заместитель главы МИД считает, что различные версии этого "плана" — это переговорный момент

Россия не намерена делать никаких уступок в отношении Украины в "мирном плане". РФ не готова отказываться от своего "подхода в отношении ключевых вопросов".

Что нужно знать:

Позиции РФ не подлежат пересмотру, даже в рамках предложений США

Рябков утверждает, что Россия якобы "предпочитает дипломатический путь"

Заявления Рябкова противоречат словам Трампа о якобы готовности РФ к уступкам

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время пресс-конференции.

Мы приветствуем усилия администрации (президента США Дональда, — Ред) Трампа по поиску разумных решений, разумных развязок. Различные версии этого плана — это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе, в контексте "сво" (т.е полномасштабной войны в Украине, — Ред.), не может быть и речи заявил Рябков.

Кроме того он выдал, что якобы Россия "готова добиваться реализации поставленных целей предпочтительно дипломатическим путем".

Несмотря на то, что утром президент США Дональд Трамп заявлял, что якобы Россия "идет на уступки", слова Рябкова говорят совершенно об обратном.

"Я подчеркиваю, что различные элементы Анкориджского соглашения сами по себе являются компромиссными решениями", — прозвучало от Рябкова, подразумевая встречу лидеров на Аляске.

Напомним, ранее США представили новый "мирный план" для Украины. Он состоит из 28 пунктов, которые очень выгодны для РФ и несправедливы по отношению к жертве ее агрессии — Украине. К примеру, Украина должна выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения. Также есть в нем и другие мечты Кремля о статусе русского языка и церкви Московского патриархата в Украине. Идет интенсивный дипломатический процесс, чтобы сделать будущее соглашение более выгодным для нас.