"Путин и Трамп оказались в дураках". Какой глобальный недостаток "мирного плана" США

Госсекретарь Марко Рубио высказал наиболее точно мнение относительно этого плана, считает Портников

"Мирного плана" президента США Дональда Трампа на самом деле не существует, есть лишь рамочная идея, которой все называют документ с 28 пунктами. Более того, даже подписание Украиной этого соглашения ничего не изменит, ведь Россия этот документ не подпишет.

Об этом на канале "Орестократия" рассказал Виталий Портников, известный украинский журналист и публицист. По его словам, ситуация с "мирным планом" изначально выглядела неоднозначно и довольно странно.

Что нужно знать:

Путин, соглашаясь на "мирный план", тянул время, чтобы Вашингтон не ввел новые санкции

В первые дни появления соглашения от США в Белом доме не знали, что и говорить о нем

По словам Портникова, глава России Владимир Путин не собирается подписывать "мирный план" Трампа. Но это не значит, что он подставил американского коллегу.

"Путин остался в дураках с Кириллом Дмитриевым (глава Российского фонда прямых инвестиций — ред.), а Трамп оказался в дураке с "мирным планом", — говорит публицист.

Он объясняет, что "соглашение" Путина на мирный договор — это предотвращение введения новых санкций против России. Но сейчас все видят, что Кремль просто тянет время. Портников даже называет пословицу, которая, по его мнению, хорошо описывает ситуацию, в которой застряли Путин и Трамп — "Вор у вора дубинку украл".

По словам журналиста, вообще вся ситуация с "мирным планом" изначально была достаточно интересна. Ведь от первых сообщений в СМИ до официальных комментариев администрации Трампа прошло около 72 часов. Более того, в первый день никто из чиновников ни чего не слышал об этом плане, даже сам президент США. Уже потом, когда Белый дом немного разъяснил ситуацию, началось накаливание и нагнетание.

Но достаточно хорошо в этом контексте высказался госсекретарь Марк Рубио, который сказал, что это не "мирный план", а рамочная идея. Фактически, по мнению Портникова, так и есть.

